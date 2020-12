Bad Bunny da el salto a Hollywood junto a Brad Pitt

Bad Bunny va a dar su salto a la gran pantalla. Después de alarmar a sus seguidores haciéndoles creer que se retiraría después de publicar 'EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO', su tercer disco en un mismo año, Bad Bunny ha puesto la mente en la actuación.

El artista ha desmentido que esta sea su retirada de la música (se trata solo de una visión distópica debido a la pandemia) pero sí que parece que quiere comenzar a explorar nuevos territorios y demostrar otras facetas.

Primero llegó la noticia de su papel en la serie 'Narcos', donde interpretará a 'Kitty', un joven de la alta sociedad que forma parte de un cartel de drogas. Este personaje lo haría como artista invitado, sin embargo ahora el cantante va a tener sus primeros papeles en el cine.

Lo hará nada más y nada menos que de la mano de Brad Pitt. Así lo anuncia en exclusiva el portal estadounidense 'Deadline' que afirma que el puertorriqueño tendrá un papel en la película 'Bullet train'. Una cinta que está dirigida por David Leitch e inspirada en la novela japonesa 'Maria Beetle' de Kotaro Isakase. De momento se desconocen más detalles sobre el papel que este desempeñará.

Hace unos meses este mismo portal barajaba también el nombre de Lady Gaga como una de las posibles incorporaciones. De confirmarse también, Bad Bunny trabajaría también junto a la cantante de 'Rain On Me' aunque no sea con una canción.

Además, Benito Martínez participará como productor en 'American Sole', donde también actuará, una historia sobre dos veinteañeros que ganan una fortuna gracias a vender zapatillas deportivas.

A nivel amateur hemos podido ver a Bad Buny actuando con los doblajes con sus juguetes de Toy Story durante la cuarentena o en sus videoclips. El más reciente, 'HOY COBRÉ' con el cameo de Snoop Dogg.