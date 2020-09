Bad Bunny se sube a un camión para dar un concierto virtual y gratuito desde las calles de Nueva York

Bad Bunny ha vuelto. El cantante llevaba desaparecido de las redes sociales varios meses. Hace unas semanas regresó para pronunciarse sobre su polémico triunfo como 'compositor del año' con una canción de free style. Ahora, el de Puerto Rico ha querido sorprender a sus fans y les ha regalado un concierto en vivo desde las calles de Nueva York.

Primer concierto de 2020

San Benito no se caracteriza precisamente por su modestia. El cantante de 'Safaera' suele hacer las cosas a lo grande y con alarde de ostentosidad, por lo que su primer concierto del 2020 no podría ser menos. El conejo malo ha paralizado el tráfico de la Gran Manzana para realizar un concierto virtual que han podido disfrutar más de un millón de personas en directo de forma online a través de la aplicación Uforia Music y desde su canal de YouTube.

El reguetonero tenía una gira por delante (con paradas en España) para promocionar su segundo álbum que no ha podido llevar a cabo debido a la pandemia.

¿Por qué Nueva York?

Muchos neoyorquinos se han acercado al camión que transportaba al cantante para escuchar, cantar y bailar en directo algunos de los temas que ha ido interpretando. Según ha reconocido durante el concierto, Nueva York es la ciudad en la que más veces ha actuado durante su carrera.

Colaboraciones a distancia

Bad Bunny no ha estado solo. El cantante ha contado con la colaboración (en la distancia) de Sech, con quien ha interpretado 'Ignorantes' desde Panamá; J. Balvin desde Colombia para 'La Canción' y con Mora para cantar 'Una vez', canción de la que acaba estrenar el videoclip.

Benito ha interpretado temas de su disco 'Yo Hago Lo Que Me Da La Gana' y de 'Las que no iban a salir', discos que no ha podido promocionar más que por directos de Instagram debido a la pandemia y que le han alegrado el confinamiento a muchos. Además no podían faltar algunos de sus grandes éxitos como 'Te Boté' o 'Soltera (Remix)'.

Gesto de agradecimiento a los sanitarios

Además de pedir que la gente acuda a las urnas para votar (las elecciones de Estados Unidos son el próximo mes de noviembre), ha querido tener un gesto de agradecimiento con los sanitarios. Por este motivo la última parada del concierto ha sido frente a uno de los hospitales de Nueva York y ha terminado por todo lo alto cantando 'Yo Perreo Sola'.

"Respeto y agradecimiento a las personas que han sacrificado sus vidas en esta ciudad. Con mucha fe en Dios, siento que se avecinan cosas buenas. Sé que estamos pasando por momentos muy difíciles. He cometido miles de errores, pero mi única misión es tratar de ser una mejor persona cada día", ha dicho Bad Bunny.