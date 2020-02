Ya ha hecho historia. Y no sólo por haberse llevado todos los premios Grammy de las categorías más importantes en una misma noche (un total de cinco) sino que Billie Eilish se ha convertido oficialmente en la artista más joven en cantar el tema principal de las películas de James Bond. ‘No Time to Die’ aparecerá durante los créditos que abren la última entrega del agente secreto 007.

Había mucha expectación en torno a cómo sería la canción, ya que se aleja mucho del estilo de la cantante de temas como ‘Bad Guy’ o ‘Everything I Wanted’. Sus canciones suelen ser melancólicas y sosegadas o todo lo contrario: con ritmos esquizofrénicos y, a veces, un poco siniestros.

En ‘No Time to Die’, Billie ha conseguido mantener su sonido y su estilo más personal mientras la acompaña una orquesta sinfónica que aporta los toques más ‘Bond’ para que suene épico. Además, sorprende llegando a notas a las que no estamos acostumbrados, ya que su voz se caracteriza por ser casi siempre susurrada. Recoge así el testigo de las anteriores como ‘Writing’s on the wall’ de Sam Smith o ‘Skyfall’ de Adele.

Pero eso no es sólo mérito suyo. La canción la ha compuesto junto a su inseparable hermano Finneas. Según ha contado para Apple Music, para ambientarse les dieron una parte del guión: “como la primera escena, y escribimos la canción en tres días en Texas y la grabamos en un sótano a oscuras”.

Todo un logro que su hermano Finneas todavía no puede creerse que sea real.

Los arreglos instrumentales han corrido a cargo de Hans Zimmer, compositor de bandas sonoras de películas como ‘Gladiator’, ‘Interstellar’ u ‘Origen’.

Billie cantará la canción por primera vez en directo en los BRIT Awards que se celebrarán el próximo 18 de febrero. Además, la acompañarán en el escenario su hermano Finneas, Hans Zimmer y el guitarrista británico Johnny Marr.

Justin Bieber (crush de la infancia de Billie Eilish), que ha estrenado disco también hoy, ha querido felicitarla por este trabajo a través de una historia de Instagram en la que dice que está orgulloso de ella. Rosalía también se ha sumado a las felicitaciones en Instagram comentándole una de las publicaciones con un emoji de un corazón amarillo y un brazo fuerte.