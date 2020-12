Britney Spears y Backstreet Boys estrenan 'Matches', su esperadísima colaboración juntos

Britney Spears y Backstreet Boys han sacado tema juntos (*llora, grita y se tira del pelo en Millennial*). Sí, por fin está aquí 'Matches', la esperadísima colaboración entre la princesa del pop y LA BOYBAND que pirraba a los millennials.

Los años 2000 están más presentes que nunca y esta colaboración es la guinda perfecta que adorna el pastel de remakes y la vuelta al pasado, que falta nos hace para poder superar este año. Marchando una ración doble de nostalgia, por favor. 'Matches' supone una poderosa unión que hubiera roto todos los récords de haberse publicado hace 20 años, pero nunca es tarde si la dicha es buena.

Britney Spears ha cogido el toro por los cuernos a pesar de la difícil situación por la que está pasando. La cantante se encuentra inmersa en una batalla legal con la que intenta conseguir que su padre deje de ser su tutor legal.

Aunque ha llegado a amenazar con dejar la música de no lograr que la justicia le de la razón, Britney ha demostrado que está dispuesta a volver pisando fuerte y una muestra de ello es la reedición de 'Glory', el álbum donde se encuentra la canción en la que ha participado Blacckstreet Boys.

La artista publicó 'Glory' en 2016 y desde entonces no había vuelto a sacar nueva música. Hasta que la semana pasada estrenó 'Swimming in the stars', un tema inédito y descartado de su último disco, como regalo de cumpleaños para sus fans.

Y por si les sabía a poco, ya está disponible la nueva versión de este álbum cuya edición deluxe se compone de 20 temas (donde se incluye 'Matches') más tres remixes de 'Mood Ring'.