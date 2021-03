BTS anuncia 'BTS, THE BEST', su nuevo álbum con versiones en japonés

BTS acaba de anunciar su comeback. Los chicos del Bangtan están de regreso y traen mucha música bajo sus brazos, al menos para sus fans de Japón. El grupo de K-pop más importante del momento acaba de comunicar el lanzamiento de un nuevo disco, 'BTS, THE BEST', donde recopilarán algunas de sus canciones.

Para acompañar esta buena noticia, su discográfica, Big Hit Entertainment ha anunciado el lanzamiento de un single promocional: 'Film Out'. Lo ha hecho publicando el teaser del MV, que se estrenará el próximo 2 de abril. 'Film Out' es una canción original cuya melodía y letra ha sido compuesta por Jungkook y según ha dejado ver el teaser tiene pinta de ser una balada al más puro estilo BTS.

El álbum recopilatorio 'BTS, THE BEST', no verá la luz hasta el próximo 16 de abril y estará compuesto de tres discos: dos discos con versiones en japonés de algunos de los temas de los chicos, donde también se incluirá el single 'Film Out', y un tercero que incluye diferentes videoclips. Además, el álbum vendrá acompañado por pegatinas, un libro con las letras de las canciones y fotografías inéditas. El precio de 'BTS, THE BEST' oscila entre los 20 y los 40 euros dependiendo del tipo de pack y formato que se quiera comprar. Ya está disponible su preventa.

¿Qué canciones tendrá 'BTS, THE BEST'?

Como decimos este se trata de un disco recopilatorio por lo que todas las canciones que se incluyen en el álbum ya las has podido escuchar (salvo el single principal). Sin embargo, todas las canciones están cantadas en japonés, ya que esta edición especial está destinada a sus seguidores nipones. Además, incluirá su súper éxito, 'Dynamite', en inglés.

Estas son todas las versiones en japonés que podrás escuchar en 'BTS, THE BEST':

Disco 1 (CD)

-Film out

-DNA (Ver. Japonesa)

-Best Of Me (Ver. Japonesa)

-Lights

-Blood, Sweat & Tears (Ver. Japonesa)

-FAKE LOVE (Ver. Japonesa)

-Black Swan (Ver. Japonesa)

-Airplane pt.2 (Ver. Japonesa)

-Go Go (Ver. Japonesa)

-IDOL (Ver. Japonesa)

-Dionysus (Ver. Japonesa)

-MIC Drop (Ver. Japonesa)

-Dynamite (Bonus Track)

Disco 2 (CD)

-Boy With LUv (Ver. Japonesa)

-Stay Gold

-Let Go

-Spring Day (Ver. Japonesa)

-ON (Ver. Japonesa)

-Don’t Leave Me

-Not Today (Ver. Japonesa)

-Make It Right (Ver. Japonesa)

-Your eyes tell

-Crystal Snow

Disco 3 (Blu-ray / DVD)

MVs

-Film out MV

-Stay Gold MV

-Lights MV

-Airplane pt.2 (Ver. Japonesa) MV

-MIC Drop (Ver. Japonesa) MV

-Blood Sweat & Tears (Ver. Japonesa) MV

Detrás de las cámaras

-Sesión de fotos

-Making of MV de ‘Film out’

-Making of MV de ‘Stay Gold’ [Edición Adicional]

-Making of MV de ‘Lights’ [Edición Adicional]

-Making of MV de ‘Airplane pt.2 (Ver. Japonesa)’ [Edición Adicional]

-Making of MV de ‘MIC Drop (Ver. Japonesa)’ [Edición Adicional]

-Making of MV de ‘Blood Sweat & Tears (Ver. Japonesa)’ [Edición Adicional]