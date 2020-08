BTS anuncia la fecha de publicación de 'Dynamite', su nuevo single

BTS no para. El popular grupo de K-pop ha anunciado que se avecina nueva música y ya ha puesto fecha para la publicación de su nuevo single. Esto supone su comeback tan sólo seis meses después de publicar su disco 'Map of the Soul: 7' y con el que han celebrado su séptimo aniversario.

Después de haber tenido que cancelar gran parte de su gira mundial, con parada en España, debido al coronavirus, BTS se ha volcado en seguir mostrándose activos y cercanos a su público con diferentes apariciones en eventos online.

Esta situación excepcional no ha hecho que los chicos dejen de hacer música, sino todo lo contrario. Prueba de ello es 'Dynamite', el pre-single del que será su próximo trabajo. Esta canción estará disponible en las plataformas a partir del 21 de agosto, fecha que los ídols han desvelado junto al título en un teaser a través de sus redes sociales.

Además, la discográfica Columbia Records ha compartido una cuenta atrás que termina este preciso día y en el que se pueden ver siete fechas diferentes en distintos colores. Esto ha despertado las teorías de los fans y el ARMY se ha puesto manos a la obra para intentar averiguar qué se esconde detrás de ellas.

Algunos consideran que cada color podría hacer alusión a cada uno de los micrófonos que suelen utilizar los chicos. Por lo tanto cada día se publicaría el teaser de cada uno de ellos en función del color de su micrófono. Estos son los días que señala la cuenta atrás y donde podremos ir conociendo poco a poco las novedades alrededor de 'Dynamite': 3, 4, 6, 18, 20 y 21 de agosto.

Debido a este próximo lanzamiento, BTS ha renovado la estética de sus cuentas oficiales. Ahora podemos ver el logo en rosa sobre un fondo negro, que también aparece al escribir los hashtags en Twitter, además de la tipografía retro con la que han acompañado en tonos pastel el título de su nuevo single.

Esta no es la única novedad sobre los chicos y es que ya están disponibles sus nuevos TinyTAN, unos adorables personajes inspirados en los cantantes.