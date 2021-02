La opinión sobre BTS de un locutor alemán que ha indignado al ARMY

Hay dos formas por las que te puedes convertir en trending topic dentro de Twitter: con un logro en cualquier área, o con una señora cagada. Cuando los responsables de la radio alemana Bayern3 han visto su nombre en tuits de todos los idiomas, suponemos que han pensado en la segunda opción.

Resulta que uno de sus locutores, Mathias Matussek, se enteró que BTS había hecho un cover de la canción 'Fix You', algo que comentó durante una retransmisión y calificó poco menos que aberrante. "Estos capullos chulean de haber adaptado esa canción de Coldplay, y para mí es una blasfemia".

Si hubiera quedado ahí la cosa se habría tratado de un hater más, pero fue un poco más allá describiendo que la banda es "una especie de virus de mierda para el que ojalá pronto salga la vacuna". Ah, y el castigo por hacer una versión de Coldplay debería ser, para él, "pasar 20 años de vacaciones en Corea del Norte".

Quizá un poco consciente de que sus palabras podrían acarrearle alguna que otra crítica, Matussek añade que "no se le puede acusar de xenofobia", porque tiene "un coche surcoreano, y es el mejor coche del mundo".

Un argumento que no ha convencido al mayor ejército que ha visto este planeta, el ARMY, que ha comenzado a tacharle de "racista" ofendido por el tono de sus palabras. "No deberían tolerarse palabras como esa" o "el racismo no puede ser una opinión".

Los hashtags #Bayern3Apologize, #Bayern3Racist y precisamente #RacismIsNotAnOpinion han corrido como la espuma entre los simpatizantes de BTS a nivel internacional, y han obligado a la radio a hacer un comunicado sobre el programa de Matussek y sus comentarios: "La personalidad del show y de su presentador es la de expresar sus opiniones de forma clara, abierta y sin florituras".

Pese a defenderle, matiza que quizá haya ido demasiado lejos: "En este caso, no acertó en la elección de sus palabras e irónicamente exageró sus emociones, lo que ha herido los sentimientos de los fans de BTS. Os aseguramos que no era su intención y que solo quería expresar su disconformidad con la versión de Coldplay".

¿Racismo? ¿Broma? ¿Sensibilidad a flor de piel? Es lo de menos: cuando se habla del grupo con más relevancia del mundo, hay que recordar que detrás tienen el mayor ejército de la historia.