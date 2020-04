Los peores pronósticos del ARMY se han cumplido. Debido a la situación actual de crisis sanitaria en la que nos encontramos, Big Hit Enterntaiment ha decidido aplazar todos los conciertos de la gira europea que tenía prevista BTS.

A pesar de intentar esperar lo máximo posible con la esperanza de que la situación se revirtiera, la discográfica y las empresas de venta de entradas se han visto en la obligación de posponer las fechas que tenían previstas: "Desafortunadamente, debido a las advertencias del gobierno sobre las reuniones masivas, el 'BTS Map Of The Soul Tour' en Europa ha sido pospuesto. Nuestra mayor prioridad sigue siendo la seguridad de nuestros artistas y fans, así como la comunidad global. Les pedimos su generosa comprensión de que esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la seguridad y la salud de todos los involucrados"

Los chicos del Bangtan iban a venir por primera vez a España. La ciudad elegida para conocer al ARMY español fue Barcelona, donde tenían previsto hacer doblete los días 17 y 18 de julio. Las entradas para estos conciertos debían ponerse a la venta mañana, miércoles 29 de abril.

Una de las dudas que han surgido después de este comunicado es si desde Big Hit Enterntaiment mantendrán las membresías que habían otorgado para la compra de entradas. Sin embargo, esto es algo sobre lo que todavía no se han pronunciado.

Esta gira era muy especial para el fandom, ya que suponía la celebración por todo lo alto del séptimo aniversario de la boy band de K-pop. Los chicos de BTS saben de la importancia que tiene sentir la música en directo y el calor de sus fans, por lo que han anunciado el lanzamiento de una serie documental.

'Break The Silence: Docu-series' constará de siete capítulos en los que se podrán observar los preparativos del tour mundial 'Love yourself' y la gira mundial 'Speak yourself'. Estos capítulos podrán adquirirse en preventa a través de la plataforma Weverse a partir del 28 de abril hasta el 12 de mayo.