Rosalía ha compartido cómo está viviendo la cuarentena por el coronavirus en 'El Hormiguero 3.0: quédate en casa'. La cantante se encuentra confinada en Miami en la casa de su mánager Rebeca León, que la ha acogido para pasar estos momentos difíciles.

A pesar de que se encuentra lejos de casa, habla todos los días por videollamada con su hermana Pilar, que además es su estilista. Rosalía ha reconocido que Daikyri, como la conocen en redes sociales, desaprueba totalmente su nuevo cambio de look.

Además, la reina del Tra-trá ha confesado que no tenía pensado estrenar 'Dolerme', sino otro tema completamente distinto: una colaboración con un cantante de EE.UU del que tenía hasta grabado el videoclip, como ya adelantamos en Flooxer Now! Sin embargo, según la cantante, no se trataba de la canción más apropiada para este momento. Por este motivo, canceló todos los planes y decidió sacar una canción más acorde con este periodo de crisis.

Rosalía ha contado también que lo primero que hace todos los días cuando se levanta es practicar sus ejercicios vocales, está aprendiendo a cocinar y si se estanca haciendo música en una pequeña habitación que le han preparado como estudio, sale a dar toques con el balón.

La cantante catalana se ha mostrado de lo más sincera y ha contado que durante la cuarentena está teniendo todo tipo de días: desde momentos en los que se siente más triste hasta otros en los que está más alegre. Para esos momentos en los que necesita "sacarse los males" del cuerpo recomienda ponerse música alegre y bailar, un consejo que le dio su padre de pequeña y que se le ha quedado grabado a fuego desde entonces.

El presentador del programa, Pablo Motos, le ha preguntado cuál es la canción perfecta para esos instantes y Rosalía ha querido recomendar una canción que le gusta mucho ahora mismo: 'Safaera' de Bad Bunny. Un tema de lo más movido que invita al perreo. Los seguidores de Bad Bunny han demostrado que es inevitable no mover el cuerpo con esta canción en el 'Safaera Challenge', un reto con el que 'el pinche Woody' se ha iniciado en su cuenta de TikTok.

A pesar de que el de Puerto Rico ha presentado oficialmente a su novia en redes sociales (después de muchos años a la sombra) los fans de ambos no han tardado en hacerse eco del shippeo.