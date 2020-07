Comic-Con@Home: la primera vez que puedes entrar gratis

Los kpoperos tienen Seúl, los culés el Camp Nou y los musulmanes la Meca, pero hay una religión mucho más extendida que las tres anteriores y que también tienen su lugar de peregrinación: los frikis y la Comic-Con. A poder ser, la de San Diego.

Todo estaba listo para que la cita de la ciudad californiana se celebrara este fin de semana en el ya mítico Convention Center, un edificio que parece salido de una fantasía futurista de los años 60, y que todos los años, desde hace cinco décadas, efectivamente nos cuenta el futuro. Del mundo friki solo, eso sí.

Como si fuera una historia de sus cómics o series más populares, 2020 ha tenido una pandemia de la que no te vamos a contar nada que no sepas. Lo que a lo mejor no sabes es que la Comic Con, como la Resistencia de Star Wars, no se rinde así como así.

Por eso han diseñado un evento online que, vale, no tiene el mismo punch que pasear por los pabellones abarrotados de cosplayers, pero es que no queda otra. Y al menos ahora se pueden ver los secretillos que los artistas tienen en casa, porque la mayoría se conecta por videoconferencia.

Comic-Con@Home ha dejado incluso una buena noticia para los aficionados a los cómics españoles: el premio Eisner a Paco Roca por su lujosísima edición de 'La Casa', un evento que se ha celebrado casi casi como el Oscar a Almodóvar en las redes sociales.

Figuritas, series, videojuegos, manga, música, cine, un poquito de cosplay... todo lo que antes pasaba bajo el mismo techo, se ha vuelto un poco más global gracias a que ahora se puede hacer todo desde el ordenador. Y oye, nadie te impide ir disfrazado mientras lo ves... lo mismo es hasta lo suyo.