'Corazón sin vida': Aitana Ocaña y Sebastián Yatra rinden homenaje a Alejandro Sanz

Lo nuevo de Aitana ya está aquí. La joven cantante acaba de estrenar 'Corazón sin vida', el primer adelanto de su próximo trabajo, donde no está sola. Para iniciar su nueva etapa musical ha querido contar con la participación de Sebastián Yatra.

Una nueva era que ya pudimos ver anunciada hace unas semanas en su cuenta de Instagram. Aitana adelantó que se encontraba rodando y que en muy poquito tiempo podríamos disfrutar de su nueva música. Además, acompañó este mensaje con unas imágenes del videoclip de 'Corazón sin vida' donde aparece con un cambio de look.

Un estilo que dista mucho del que nos tiene acostumbrados: vestido lencero combinado con abrigo de leopardo y zapatos de tacón con calcetines. Todo ello adornado con un maquillaje de purpurina y unos moñitos que le aportan cierta estética asiática.

En 'Corazón sin vida', el cantante colombiano se une a Aitana en una balada pop de desamor. Un tema que habla de una ruptura, de seguir adelante con nuestras vidas pero no ser capaz de superarlo y olvidar a esa persona.

En el videoclip (que han tenido que rodar por separado debido al coronavirus), Aitana y Sebastián Yatra aparecen cada uno en estancias distintas mirando fotos del otro y tratando de olvidar todo lo vivido. Sin embargo, al final del vídeo se reencuentran, lo que podría dar a entender que podría haber una segunda parte del tema.

No sería de extrañar, ya que en otras ocasiones Aitana ha repetido colaboración como en caso de Morat con 'Presiento' y 'Más de lo que aposté'.

'Corazón sin vida' esconde otra colaboración: la de Alejandro Sanz, que les ha dado el beneplácito a los artistas para que utilicen una de las frases de sus canciones más míticas y populares. "¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partío?" Aitana y Sebastián Yatra reinventan este verso para adaptarlo a su nuevo tema cambiándolo por "¿Para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo el corazón sin vida?"

El fenómeno de la nostalgia que estamos viviendo con os remakes de películas y series ha llegado también hasta la música. Hace unos meses C. Tangana ya utilizó una frase de esta misma canción en su tema 'Nunca Estoy':"¿Quién me va a curar el corazón partío?", junto a otra de Rosario "¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?" que emplea como estribillo.

A pesar de haber comenzado esta nueva etapa, en cuanto a términos promocionales, Aitana sigue los recogiendo éxitos cosechados por su primer álbum y es que 'Spoiler' ha recibido una nominación a los Latin Grammy 2020 como 'Mejor Álbum Vocal Pop'.