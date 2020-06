Flooxer Now

Sobre Dalas Review sabemos unas cuantas cosas con total seguridad: que no tiene pelos en la lengua, que está en el top 20 de youtubers españoles o que sus opiniones no dejan indiferente a nadie. Es de hecho su rasgo más distintivo, y por el que le han salido tantos admiradores como enemigos declarados.

Es este último grupo el que más ruido suele hacer en redes, y no hace falta conocer mucho a Dalas para saber que no se arruga frente al acoso que dice sufrir. Desde luego nadie le puede negar que es una figura cuestionada dentro del panorama youtuber, y él mismo reconoce que su elección del momento para criticar a gente que se mete con él no es casual.

"Claro que hablo de Ibai cuando es famoso, es porque ahora mismo sale en todos los putos sitios", dice en una de los argumentos iniciales donde se enfrenta a tuits y mensajes que le acusan de aprovechado. "¿Por qué no le preguntáis a Ibai la razón de sus insultos hacia mí cuando él no era nadie conocido?".

Más allá de la razón que tenga en su punto de vista, el vídeo es difícil de seguir en ocasiones porque tiene muchas palabras malsonantes censuradas, y se nota de sobra que Dalas está muy enfadado con todos los que le insultan. Uno por uno, va poniendo verdes con todo tipo de adjetivos subidos de tono a los que argumentan en su contra.

No todo son malas palabras, ya que el youtuber parece tomarse como terapia el sacar la mala sangre que esta situación le provoca. "Yo sé el tipo de escoria que es Ibai y por eso puedo hablar de ello", dice en otro momento exaltado, y después invita a los espectadores del directo (el vídeo subido a YouTube es un resumen de su stream) a que compartan situaciones de acoso para que no se sientan solos.

El vasco no se ha pronunciado sobre el tema desde que efectivamente vertiera algunos ataques contra Dalas, pero otros youtubers muy grandes sí tuvieron enfrentamientos públicos con el canario. Wismichu o Jordi Wild son dos de los mayores ejemplos de creadores de contenido que, valga la redundancia, no pudieron contenerse frente a las opiniones exaltadas en su contra.

Es difícil, si no imposible, imaginar a Dalas arreglando sus diferencias con Ibai a estas alturas de la peli, pero nos encantaría sinceramente que fueran capaces de lograrlo. El salseo vende en redes, es cierto, aunque es posible que todo funcionase mejor entre los youtubers nacionales si, como mínimo, hubiera un respeto entre ellos.