Demi Lovato se disculpa después de su polémica sobre el etiquetado de los alimentos

Demi Lovato ha pedido perdón. La cantante ha publicado un vídeo en Instagram TV para disculparse y aclarar lo sucedido sobre su polémica con una tienda de yogures helados en Los Ángeles: "Siento haberme equivocado en el mensaje. Siento haber decepcionado a algunas personas. Me metí en una situación que no me gustó, mi intuición me dijo que hablara de esto, así que lo hice".

Días atrás, Lovato había relatado a través de sus historias de Instagram la mala experiencia que había tenido en esta tienda. Debido a sus trastornos de alimentación (con los que sigue luchando a diario) se sintió insegura al entrar en el local para pedir un yogur helado (bajo en calorías y apto para ella) y ver un puesto dedicado a pasteles y galletas con el reclamo 'Cómeme sin sentirte culpable'.

"Esto grita cultura de la dieta, y no voy a ser gaseada por los medios de comunicación o cualquier otra persona que diga lo contrario", escribió Demi en stories mostrando una imagen de las galletas en cuestión.

La artista sufre bulimia desde que iba al colegio, un trastorno que consiste en tomar una gran cantidad de comida poco saludable en un periodo corto de tiempo para sentirse satisfecho aunque posteriormente aflora sentimiento de culpabilidad que puede desencadenar en la provocación del vómito para eliminarlos, la supresión de comidas posteriores o quemar la ingesta con excesivo deporte.

Para evitar que otras personas que padezcan este tipo de trastornos puedan sentirse inseguras, la cantante decidió denunciarlo públicamente y hablar con la tienda (a través de mensajes directos) para indicarles y recomendarles qué podrían hacer al respecto.

Demi Lovato ha pedido perdón porque considera que su mensaje se ha malinterpretado, ya que ha recibido muchas críticas, por ejemplo, por parte de personas con diabetes que necesitan productos sin azúcar. A este respecto la cantante considera que los alimentos deberían etiquetarse resaltando si se trata de un producto para una persona con una enfermedad (ya sean diabéticos o celíacos) o vegana, de aquellos que simplemente sean 'comida basura' ya que opina que puede ser difícil distinguir "la cultura de la dieta frente a las necesidades de salud".