Los pasajeros de un vuelo que cubría la ruta Madrid - Nueva York se han llevado un susto monumental. La tripulación del avión de Delta Air Lines, que partía este martes 19 de noviembre desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se ha visto obligada a evacuar a todos los viajeros después de que la cabina empezara a llenarse de humo justo antes del despegue.

Rocco Govas, uno de los pasajeros a bordo, pudo grabar cómo se vivió el tenso momento desde dentro de la aeronave. En declaraciones a la agencia Newsflare, ha relatado como "había humo en la parte trasera y empezó a dispersarse por todos lados".

El vídeo muestra como los los pasajeros abandonan sus asientos siguiendo las indicaciones de la tripulación, que comunica por megafonía las instrucciones para proceder a la evacuación de la aeronave.

Govas cuenta cómo se desarollaron los acontecimientos: "En un primer momento, la tripulación de Delta nos pidió esperar, pero cinco minutos después el capitán nos dijo que dejáramos todas nuestras cosas y que saliésemos del avión de inmediato".

Pasado el incidente, Govas ha explicado que aún no habría podido abandonar Madrid: "No saben qué ha pasado con el avión, o al menos eso es lo que nos dicen. Hay gente a la que están recolocando en otros vuelos. Yo he intentado que me den otro vuelo, pero aún no pueden. No nos han dado más información y nos han entregado agua y patatas fritas".

