Fortfast y su duro regreso a YouTube

El mundo se le cayó encima a Fortfast este verano. Acusaciones cruzadas con un extrabajador, un trending topic que nunca que nunca había pedido y un trágico incendio en su casa le obligaron a tomarse un respiro muy sonado, y que ciertamente sonaba a despedida.

Sin embargo, y aunque perdió unos cuantos miles de seguidores, el "Iñaki Gabilondo de los botellones" decidió volver hace unas cuantas semanas. El mote se lo puso el humorista Antonio Castelo, y desde entonces abrazó esa inspiración para tomarse en serio -dentro de los límites de YouTube- temas que afectan a todos.

Siempre interesado en retratar la actualidad desde su canal y su pequeño rincón de las redes, el último clip que ha subido le ha vuelto a poner entre lo más visto y comentado de las últimas 24 horas. Es un vídeo grabado en la noche madrileña, donde saca perlas de jóvenes que están convencidos de que el coronavirus es un invento político.

"Yo no digo que no exista, pero creo que no es tan grave y que es cosa del gobierno", dice una entrevistada. Fortfast pregunta que si se refiere al gobierno español, a lo que la misma chica responde que no, que se refiere a los que están arriba. "No sé cómo explicarlo, tú me entiendes", remata.

Otra chica asegura que "no es médico, sino tiktoker" y sospecha que muchos enfermos de COVID "no han muerto, sino que los han matado". ¿Cómo te quedas? Pues espera, porque es una de las participantes del videoclip del otro día en Marbella que -supuestamente- no hacía mucho caso de las restricciones..

El vídeo de 'Bulos, pandemia y jóvenes' es una continuación de 'Ocio nocturno en España', una manifestación en Barcelona a la que se acercó en persona y donde dio voz al sufrimiento de los hosteleros. Al mismo tiempo comprobó lo poco que se siguen las recomendaciones sanitarias, con un montón de asistentes sin mascarilla ni distancia de seguridad.

Pese a los recientes reveses, Fortfast quiere volver a hacerse un nombre analizando problemas del día a día. Quizá en un tiempo no nos refiramos a él como el "Iñaki Gabilondo de los botellones", sino como el "Ave Fénix de los youtubers". A ver si tiene suerte.