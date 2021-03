Ibai confiesa cuánto pesa en su vídeo "mas embarazoso"

"No se me nota tanto porque solo se me ve del pecho para arriba, pero estoy muy gordo". Son palabras de Ibai Llanos que ha mencionado más de una vez, y las subraya especialmente en su último vídeo creado especialmente para YouTube.

Lo sube como una especie de penitencia y recordatorio de que si se ha metido a hacer dieta y entrenar duro es porque quiere llevar un "estilo de vida más saludable". Eso sí: lo de que le llamen gordo como un insulto a él siempre le ha importado tres pimientos.

Es habitual que el vasco bromee con su estado físico, que en realidad no podía ser tan malo después de una juventud siendo "muy bueno al fútbol" y practicando muchos deportes, como le contó a Évole en su programa especial. De hecho, uno de sus primeros streams desde la nueva casa fue jugando al paddle.

El caso es que incluso con esa actividad, Ibai reconoce que su estilo de vida era bastante sedentario, y por fin se ha propuesto acabar con esos kilos que le sobran. "Me da mucha vergüenza decir cuánto peso, pero he avanzado y quería compartirlo con vosotros", explica.

No lo hace solo, ya que le acompaña su entrenador y dietista, que detalla punto por punto cómo ha conseguido bajar de peso en el tiempo que lleva entrenando. "Su trabajo no le permite venir mucho, pero los avances son significativos".

Ibai comenzó su dieta hace algo más de un mes, combinándolo con ejercicios moderados, y su peso inicial la verdad es que sorprende: 164 kilos. Para una persona de 1,82 metros, desde luego tenía un sobrepeso muy importante.

La cosa sin embargo ha cambiado de manera notable. Desde que está siguiendo su estricta rutina ha bajado 14 kilos, reduciendo una media de 10 centímetros las medidas que tenía en pecho, barriga y piernas.

Ibai se despide asegurando que "estamos en el buen camino, y ya tenemos un vídeo de referencia para ver cómo avanzo en las próximas semanas", si bien confiesa que le queda mucho camino para estar en un peso saludable.