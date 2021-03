El inesperado regalo de la hija de Paz Padilla a Marta Riumbau para superar su ruptura con Michenlo

Marta Riumbau y Michenlo han roto. La influencer catalana y el creador de contenido escogieron la fecha del día de los enamorados para comunicarle a sus seguidores que su historia de amor acababa.

Lo hicieron de una forma tan original como llamativa, que ha sido de lo más comentada aunque refleje los buenos términos en los que han decidido emprender caminos por separados. La ahora ex pareja se ha hecho un tatuaje conjunto para poner punto y final a su relación.

Marta Riumbau se encuentra en un proceso de duelo y superación que comparte con sus seguidores como algo natural que forma parte de la vida y, por supuesto, de las relaciones de pareja, al igual que también hace la influencer Mery Turiel.

En este momento de bajón, Riumbau ha recibido una inesperada sorpresa por parte de otra influencer. Se trata de Anna Ferrer Padilla, la hija de la cómica y presentadora Paz Padilla.

"Esta mañana he recibido un sorpresón que no me esperaba para nada, lo cual agradezco en el alma", ha explicado Marta Riumbau a través de su Instagram Stories. "Me ha llegado un paquete, y eso que yo no había pedido", ha continuado la catalana.

Anna Padilla le ha querido hacer llegar un libro que, según le ha hecho saber a través de una nota que llevaba escrita el paquete, le "sirvió mucho en una mala época" de su vida y espera que también le pueda servir de ayuda a la influencer para "salir un poco de ese agujero".

"La vida es corta, Marta. Hay que vivirla", decía la nota para terminar. Marta Riumbau ha querido agradecerle este gesto a Ana Padilla mostrando el libro 'El arte de no amargarse la vida', de Rafael Santander, y ha afirmado que se lo empezaría a leer esa misma noche.