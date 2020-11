Jesy Nelson abandona Little Mix por motivos de salud

Duro golpe para los fans de Little Mix. Jesy Nelson, una de sus cuatro integrantes, ha tenido que decir adiós a la girlband británica. El encargado de dar la triste noticia ha sido Simon Jones, su publicista, a través de su cuenta de Twitter.

Jones ha explicado que la cantante ha tenido que ausentarse por 'razones médicas' y que lo hará por una temporada sin especificar cuánto tiempo podrá pasar hasta que vuelva: "Jesy está teniendo un largo tiempo libre de Little Mix por razones médicas privadas. No vamos a emitir ningún otro comentario por el momento y pedimos a los medios de comunicación que por favor respeten su privacidad en este momento".

Esta noticia llega para confirmar algo que sus fans se preguntaban y por lo que estaban preocupados, ya que Nelson no acudióa la gala de los MTV EMA's el pasado 8 de noviembre ni actuó con sus compañeras Perry Edwards, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall. Además, la joven de 29 años tampoco ha estado presente en el programa de talentos que tiene Little Mix para buscar un nuevo grupo musical: "Estamos tan tristes de que Jesy no pueda unirse a nosotros esta noche, pero tenemos un show tan increíble reservado para todos ustedes", decían en Twitter de cara a la final de 'Little Mix The Search'.

Little Mix acaba de estrenar 'Confetti', su nuevo disco, por lo que Jesy Nelson también se perderá las demás actividades promocionales que haya programadas.

Su estado de salud es un misterio, ya que han querido respetar la intimidad de la artista y no contar nada al menos por el momento. En anteriores ocasiones, Nelson ha sufrido acoso por parte de las redes sociales debido a su físico, algo que según confesó en su documental, la llevó a intentar suicidarse por la presión que sentía y la cantidad de mensajes de odio que recibía.