JoJo Siwa revela que tiene novia después de haber salido del armario

JoJo Siwa tiene novia. La youtuber infantil lo ha revelado en el programa de televisión estadounidense 'The Tonight Show', presentado por Jimmy Fallon, donde fue invitada el pasado 3 de febrero.

La joven de 17 años ha contado que tiene "la novia más asombrosa, maravillosa, perfecta y hermosa en todo el mundo" pero no ha querido desvelar su identidad.

Esto ha sido dos semanas después de salir del armario y proclamarse como miembro de la comunidad LGBTQ+, aunque ha reconocido que por el momento no quiere que se le ponga ninguna etiqueta.

JoJo ha explicado cómo decidió salir del armario. Fue a raíz de una videollamada con su novia, con la que mantiene una relación a distancia.

No estaba planeado que lo anunciara pero se atrevió después de realizar unos tiktoks con la Pride House donde pensó que quedaría un poco "fuera". Algo que no es cierto porque como ha confesado tiene novia: "no es algo de lo que me avergüence es solo que no se lo he mostrado a Internet todavía", pensó.

Sus fans se lo tomaron como una declaración de intenciones pero ella quiso ser sutil y en lugar de afirmarlo con un sí rotundo, prefirió subir un TikTok con la canción 'Born This Way' de Lady Gaga para normalizarlo. Además, su primo le había regalado una camiseta en la que se puede leer 'la mejor prima gay', por lo que decidió publicar una foto con ella para realizar la confirmación definitiva animada por su chica.

Salió de armario de forma impulsiva y emocionada por estar hablando con su novia sin pensar los riesgos que eso podría conllevar. Unos riesgos que, según ha explicado en The Tonight Show, no le importan porque prioriza ser feliz amando a quien ella quiere:

"Si perdí todo lo que creé por ser yo misma y por amar a quien quiero amar, no lo quiero. Eso no es lo que quiero si no puedo amar a quien quiero amar. Esa es una de los cosas más importantes para mí".