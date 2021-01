Justin Bieber le dedica el videoclip de 'Anyone' a su mujer Hailey Bieber mostrando momentos íntimos

Justin Bieber está más enamorado de su esposa que nunca. Y muestra de ello es el precioso videoclip de 'Anyone', en su versión 'On the road', que le acaba de dedicar. Todo un homenaje a Hailey Bieber y al amor que siente por ella.

El vídeo muestra cómo Justin ve a su mujer, cómo la admira orgulloso por estar con ella. Todo ello con imágenes en blanco y negro que muestran a la modelo ante la naturaleza, en una piscina o en imágenes en pareja de lo más íntimas, abrazados en la cama recién despertados, besándose, en el cuarto de baño o riéndose y haciéndose cosquillas.

Unas imágenes que derrochan complicidad y el cariño mutuo que se profesan, y que están acompañadas por una letra que es toda una declaración de amor hacia la modelo, otra más, para demostrar lo enamorado que está de ella y de que es la mujer de su vida.

"Si no eres tú, no es nadie", "eres la única a la que amé" o "eres lo único que he hecho bien en mi vida", son algunas de las románticas frases que se pueden escuchar de fondo.

Este videoclip ha sido dirigido por Joe Termini y es muy diferente al primero que pudimos ver de esta canción dirigido por Colin Tilley, donde Bieber se mete en la piel de un boxeador de los años 50 y donde tiene como pareja a la actriz Zoey Deutch.

'Anyone (On The Road)' no es el primer videoclip que Hailey Bieber y Justin protagonizan juntos. Ya los habíamos podido ver en 'Stuck With U' junto a Ariana Grande, 'Forever' o '10.000 hours'.

Los fans del cantante ven aquí la prueba definitiva para olvidar de una vez las referencias a Selena Gomez (que acaba de sacar canción con Raw Alejandro, su segundo single en español). Consideran que Hailey se "ha pasado" este mundo, que ha ganado ya la partida y demandan una pareja que los quiera tanto como Justin a su mujer y viceversa.

Estas han sido algunas de las reacciones: