Khloé Kardashian demuestra que no le hace falta photoshop: "Me han hecho creer que no soy suficientemente guapa"

Khloé Kardashian ha realizado un directo de Instagram de urgencia y con el único objetivo de demostrar, a sus haters y a sus más de 136 millones de seguidores, que tiene un cuerpazo y que no le hace falta ningún tipo de retoque en photoshop porque está orgullosa de lo que ha conseguido.

Todo esto ha surgido a raíz de una polémica (otra más) que rodea al entorno de las Kardashian. Por lo visto, el pasado fin de semana se filtró en redes sociales, y se hizo viral, una imagen en la que se puede ver a Khloé Kardashian en bañador y al natural (sin ningún tipo de filtro o retoque y dejando ver imperfecciones normales de la piel). La empresaria e influencer comenzó a recibir muchos comentarios y críticas: que si por qué se retoca si está estupenda, que si qué hipócrita porque ha sacado una línea de ropa con filosofía body positive y luego ella utiliza photoshop en las fotos; y hasta insultos sobre su físico en los que dicen que está gorda.

Esto es lo que ha motivado a la hermana de las Kardashian-Jenner a pedirle a sus abogados que retiren la fotografía de Internet. Supuestamente esta foto la hizo su abuela materna en una reunión privada y ha sido filtrada por un asistente.

Además de realizar un directo, Kholé Kardashian ha publicado unas imágenes en ropa interior y un comunicado para zanjar el asunto. En este comunicado la influencer habla del acoso que lleva sufriendo a lo largo de todos estos años y de lo duro que es vivir con las etiqueta constate de ser 'la hermana gorda' o 'la hermana fea'. Sus hermanas le han demostrado todo su apoyo en los comentarios como, por ejemplo, Kendall Jenner: "Eres una reina guapa, fuerte y sana", le ha escrito haciendo hincapié en su condición como persona sana.

Este es el comunicado al completo:

"Hola chicos, este soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. La foto que se publicó esta semana es hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que es después de trabajar tan duro para llegar a este punto - y se comparte a todo con el mundo- se debe tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién seas.

En verdad, la presión, el constante ridículo y el juicio de toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de otros sobre cómo debería verme ha sido demasiado para soportar. "Khloé es la hermana gorda". "Khloé es la hermana fea". "Su padre no debe ser su verdadero padre porque son muy diferentes'. 'La única forma en que pudo haber perdido peso debe haber sido mediante la cirugía. ¿Debería continuar?

Pero claro, a quién le importa cómo va a sentirse alguien que ha tenido una vida tan privilegiada. Alguien que además sale en un reality show. Que te digan estas cosas se presupone. Y por supuesto no estoy pidiendo compasión, pero sí que pido que os deis cuenta de que soy un ser humano.

No soy perfecta pero os prometo que todos los días intento vivir mi vida de la manera más honesta. Esto no significa que no haya cometido errores, pero no voy a mentir: es prácticamente imposible intentar seguir adelante cumpliendo a rajatabla la imagen que el público tiene sobre mí.

Desde hace una década, todas las pequeñas imperfecciones que he mostrado en mis fotos han sido analizadas al detalle e incluso han servido para hacer bromas. Y encima no puedo olvidarme de ellas porque el mundo me las está recordando constantemente. Pero el problema es que cuando me tomo las críticas como una motivación para intentar mejorar e incluso para ayudar a otras personas que están sufriendo lo mismo que yo a aceptar su cuerpo; lo único que escucho es que lo que he logrado no podría haberlo hecho sin pagar por ello.

Nunca te acostumbras a ser juzgada y a que te digan lo poco atractiva que eres, pero como siempre digo, si eso es lo único que escuchas acabas creyéndotelo. Y este es un buen ejemplo de como me han condicionado a creer que no soy suficientemente guapa simplemente siendo yo.

Me encanta usar un buen filtro, una buena luz y retocar aquí y allá. Pero de la misma manera que me maquillo, que me hago las uñas o que me pongo un par de tacones para presentarme ante el mundo de la manera que quiero ser vista. Y así pienso seguir haciéndolo sin pedir permiso a nadie.

Mi cuerpo, mi imagen y cómo luzco es algo que solo tengo derecho a elegir yo. Y lo que quiero compartir también. Nadie tiene que decidir por mí qué es aceptable y qué no. Al menos no a partir de ahora".