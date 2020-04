"Hay una cosa que no entiendo muy bien", ha comenzado diciendo Kidd Keo en sus historias de Instagram. La duda que viene a continuación y sobre la que ha 'reflexionado' el cantante de trap ha dejado como resultado unas declaraciones un tanto polémicas y, se miren por donde se miren, homófobas.

Kidd Keo ha expuesto el problema y ha lanzado la pregunta al aire. El alicantino ha estado recibiendo continuamente comentarios sobre su cabello. Antes llevaba rastas, signo característico, y ahora ha decidido hacer un cambio de imagen y dejarse el pelo corto y con ciertas mechas rubias. Unas críticas que, según explica en el vídeo, provenían de otros hombres: "¿Por qué un hombre se fija tanto en cómo lleva el pelo otro hombre?"

En principio, no debería haber ningún problema con el género que tengan sus seguidores pero a Kidd Keo le resulta curioso que que las personas del sexo masculino le den tanta importancia al aspecto físico de otro hombre. Y sólo ha podido llegar a una conclusión: los hombres que le hacen ese tipo de comentarios tienen que ser gays.

"Que lo haga una chavala o mi novia lo puedo entender, pero que haya chavales que pillen rebotes y se mosqueen por cómo tengo el pelo... Sin ánimo de ofender, y yo respeto a todo el mundo, pero that's gay my bro y no pasa ná, hermano", ha comentado el cantante de trap que ha sido anunciado como uno de los participantes de los 'Calvo Games' que se celebran este fin de semana.

Keo ha defendido su comentario aludiendo a que es un artista y que lo único que debe importar es su música y no su aspecto físico. A pesar de que ha reiterado en varias ocasiones que respeta a todo el mundo sus comentarios y gestos, imitando el sonido de una puerta chirriando haciendo alusión a que esos chicos están escondidos en el armario, han generado todo tipo de críticas.

"Sin ofender a ninguna orientación sexual ni nada, tengo familiares homosexuales y los quiero más o igual que al resto", una justificación que suena a 'cuñado' con la que pretendía que esos seguidores se "dieran cuenta de lo ridículo que suena desde fuera".