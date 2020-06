Marta Díaz ha respondido a algunas de las dudas más frecuentes que se tienen sobre los influencers con el propósito de desmentir algunos rumores que circulan por las redes.

La youtuber ha querido dejar claro que todas estas respuestas son desde su propia experiencia y que cuenta su versión y la de la mayoría de personas del gremio que la rodean. Aunque, por supuesto, puede haber ocasiones en las que no sea así.

Un ejemplo es el de los sorteos y los viajes. Mucha gente piensa que todo está pagado por las marcas pero no siempre es así. Marta ha aclarado que algunas veces una marca ofrece ciertos productos para promocionarlos a través de los sorteos pero que tampoco es raro ver a youtubers que pagan estos regalos de su bolsillo. Para ello ha puesto como ejemplo a su ex pareja TheGrefg.

Sobre los viajes ha comentado que en su caso sólo le pagan aquellos desplazamientos o experiencias que tengan que ver con el trabajo. Mientras que aquellos viajes que realiza con su familia o pareja salen de su cuenta bancaria. Marta no ha querido dejar pasar la oportunidad para demostrar, una vez más lo enamorada que se encuentra en este momento de su vida, y ha puesto como ejemplo los últimos viajes que hizo con su pareja Sergio Reguilón.

Para este vídeo, Marta Díaz ha cambiado de escenario y nos ha mostrado un nuevo rincón de su habitación. Precisamente, detrás de ella se puede apreciar que tiene un selfie con Reguilón enmarcado. También ha querido desmentir que ligue más por ser influencer. A pesar de que ha remarcado que ahora mismo se encuentra "emparejada" llegando hasta a besar la foto con el futbolista del Sevilla, ha reconocido que ligaba mucho más antes de dedicarse a las redes sociales.

Otro de los rumores es que ningún influencer escribe sus propio libros. Marta afirma que ella ha escrito el suyo de principio a fin con la ayuda de su hermano Alphasniper: "Desde la introducción, 'Aún no me lo creo', hasta los agradecimientos, 'muchas gracias'". Díaz ha recordado que cuando llevaba escrito gran parte del libro se le borró el documento y pidió ayuda a su hermano para poder llegar a la fecha de entrega.

También ha querido comentar algunos de los aspectos menos bonitos de la vida de los influencers como los comentarios negativos que reciben a través de las redes sociales. Marta explica que ella ha aprendido al respecto de su hermano que siempre repite que no se le puede gustar a todo el mundo y eso es algo que hay que aceptar.

Además, ha querido dejar claro que no publica los malos momentos de su día a día porque considera que su objetivo en el canal es entretener: "Crear un contenido divertido, dinámico y estar aquí para que os divirtáis. Siempre os muestro esa faceta de diversión, de luz y color pero, evidentemente, somos personas y como cualquier ser humano tenemos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras cosas y no todo es luz y color y maravilla. Otra cosa es que lo digamos públicamente o no. Aquí todos somos personas y tenemos problemas".