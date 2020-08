Miley Cyrus y Justin Bieber podrían estar planeando una colaboración juntos

Miley Cyrus podría estar tramando algo con Justin Bieber. Los artistas han hecho saltar todas las alarmas al publicar fotografías en el mismo estudio de grabación.

Miley se encuentra inmersa en la promoción del nuevo single que acaba de estrenar, 'Midnight Sky', con el que está rompiendo récords. Para agradecerlo ha publicado una imagen en el estudio de grabación donde se puede apreciar un letrero de neón donde se lee 'disco' en azul junto con unos kanjis japonenes en rojo.

No es la primera vez que Miley comparte una foto en este estudio, ya que se trata de la sede de grabación de su productor Andrew Watt. Resulta que Justin Bieber ha publicado varias historias de Instagram en esta misma localización y los fans ya han empezado a asociar que podría tratarse de una futura colaboración.

La cuenta fan de Instagram @rewardformiley se ha hecho eco de la coincidencia y ha publicado dos imágenes de los artistas en las que se puede comprobar que efectivamente se trata del mismo lugar. En la publicación preguntan '¿pensáis que Justin y Miley van a trabajar juntos?' La propia Miley le ha dado me gusta a esta publicación.

El comentario de Hailey Bieber

Miley Cyrus ha querido dar las gracias a las emisoras de radio que están poniendo su single, ya que han convertido 'Midnight Sky' en la 'más añadida en Pop y Hot AC' y es la 'canción con la semana de mayor adición a la radio' de su carrera. En los comentarios destaca el de Hailey Bieber, mujer de Justin Bieber, que le hace saber que ellos (entendemos que el matrimonio) sólo apoyan a 'las leyendas'.

La relación con Andrew Watt

La carrera de Watt como productor comenzó con temas de Cody Simpson (ex de Miley Cyrus) y Justin Bieber ('Hit the ground', 'Let me love you' junto a Dj Sneak) y la colaboración que ambos hicieron en 2015 para la edición japonesa de su disco 'Purpose'.

Watt además ha sido el responsable de la producción de 'Break my heart', uno de los temas del último disco de Dua Lipa, con quien Miley ha compartido foto en el estudio y también se han levantado rumores de una posible colaboración.

Dua Lipa está realizando un disco remix con artistas invitados todavía por confirmar, por lo que no nos extrañaría que uno de los nombres fuera el de Cyrus o que Lipa participara en el siguiente trabajo de la ex estrella de Disney.