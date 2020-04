El territorio influencer nunca ha sido el más adecuado para recibir consejos médicos. Con la que está cayendo en el planeta, la libertad de expresión está permitiendo que algunos miembros destacados de esta comunidad suelten algunas barbaridades sobre el coronavirus. Le pasó hace unas semanas a Paula Gonu, cuando aseguró que tomar agua caliente serviría para combatir la enfermedad, y le ha pasado hoy a Miranda Makaroff.

Paula pidió perdón después del huracán que le cayó encima, pero el caso de Miranda parece más complicado de mostrar arrepentimiento. La influencer multidisciplinar ya había hecho mención al COVID-19 dentro de uno de sus ámbitos: el de la moda. Presentó lo que ella decía que podía ser su outfit para Coachella 2020, con un vestido cuyo protagonista eran rollos de papel higiénico.

Nadie podía meterse entonces con lo que decía o mostraba Makaroff, porque se trataba de un simple ejercicio de estilo. Incluso si hubiera salido así en algún photocall, se le hubiera hasta posiblemente aplaudido, como sucedía en los comentarios de la publicación. Lo de hoy, sin embargo, ha sido más grave.

"Van a venir los haters a decirme que no, pero me la pela todo", comenzaba en uno de sus stories más polémicos hasta la fecha. En él, hablaba de que las vacunas no son necesarias si aprendemos a "controlar con la mente las células de nuestro cuerpo". Según ella, es algo a lo que nos podrían enseñar de pequeños y que nos vendría bien para luchar contra cualquier enfermedad.

En momentos donde los científicos se están dejando la piel por encontrar una cura para la terrible pandemia que estamos sufriendo, está claro que esta visión no tiene nada que ver con la ciencia ni casi con la decencia. Miranda suma cerca de medio millón de seguidores en sus diferentes perfiles sociales, y las declaraciones son muy desafortunadas.

"Seguramente yo tampoco sé gestionar con la mente mi sistema inmunológico, me podría morir de cualquier cosa", explica. "Yo creo que ese es el futuro: fuck vaccines, fuck cualquier cosa que venga desde el exterior. Nosotros desde dentro podemos, pero no sabemos cómo". Lo que no sabemos nosotros es cómo alguien puede seguir diciendo cosas así en público sin ninguna base para apoyar sus teorías.