La última conmoción del K-pop ha sido lo que parece un nuevo caso de suicidio. Goo Hara se despedía de sus fans en Instagram sin que estos sospecharan que sería la última vez que sabrían de ella, y compañeros artistas de la cantante han querido expresar a través de la misma red social sus sentimientos sobre el suceso, como ya sucedió con la muerte de Sulli.

Kahi, la exlíder de After School, fue una de las primeras al subir una foto de una playa con dos amigas viendo un atardecer. "Otro sol se ha puesto hoy para siempre... Además de a nuestros niños, también tenemos que proteger a nuestros ídolos", dice el texto que acompaña a la imagen. "Siempre habrá alguien rezando por ti, no te olvidaremos, descansa en paz".

Lim Cheol, rapero más conocido como DinDin y amigo íntimo de la estrella desaparecida, compartió una foto desenfadada de Hara con un recuerdo muy emotivo de su amistad. "Cuando empecé a ser famoso, te preocupaste por mí y me dijiste que hablara contigo si alguna vez me agobiaba. Eras tan bella y radiante... lamento no haber podido devolverte la ayuda que me diste. Estoy tan enfadado, y odio tanto el mundo... pero ojalá estés feliz en el lugar en el que ahora te encuentras. Lo siento, y gracias".

Otro excompañero de discográfica, Dowoo de A-JAX, tiñó de negro sus redes y también tuvo recuerdos para Hara: "Cuando estaba subiendo escalones como artista y tú eras la más popular de nuestra agencia, para nosotros eras un orgullo y un modelo a seguir. Gracias por todo".

La generosidad de Hara parece una constante entre las declaraciones de sus compañeros de profesión. Giriboy destaca que a pesar de tener de la misma edad, él también la veía como una referencia. "Siempre que te contactaba me intentabas ayudar. Eras una persona muy cálida. Cuando hablamos por teléfono hace poco todo parecía normal, pero de repente sucedió esto. Estoy impactado... espero que de verdad ahora seas feliz".

Los coreanos suelen ser bastante reservados en todo lo que rodea a la muerte de una persona, por eso sorprende la cantidad de mensajes de condolencia que están apareciendo sobre Hara. La actriz Han Ye Seul compartió el dibujo de una mujer y simplemente puso que la situación le había roto el corazón.

Chae Ri Na, una de las cantantes más veteranas en el género K-pop y pionera de las girls bands con el grupo Roo'ra, también está consternada: "Me pone muy triste, todo esto me está volviendo loca. Hemos despedido a otra bellísima artista".