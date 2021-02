Natti Natasha anuncia que está embarazada en plena actuación: "Me dijeron 'no vas a poder ser madre'"

Natti Natasha ha revelado que está embaraza de seis meses de una manera de lo más original. La artista dominicana ha hecho público su estado nada más y nada menos que en plena actuación de los premios Lo Nuestro 2021, que se encarga de premiar la música latina.

Con un outfit que recuerda al que llevó Beyoncé (también embarazada) en la ceremonia de los Grammys de 2017, Natti Natasha ha comenzado su actuación junto a Prince Royce tocándose el vientre. Al terminar de cantar, el artista que la acompañaba le ha besado la barriguita en un gesto cariñoso para confirmar el embarazo de la reguetonera.

Para no dejar lugar a errores, la presentadora de la gala ha hecho alusión a lo bien guardado que ha llevado la cantante este secreto, a pesar de lo avanzada que está ya la gestación. Natti Natasha lo ha confirmado en su discurso de agradecimiento al recoger el premio a mejor canción tropical por su colaboración con Romeo Santos en 'La mejor versión de mí'.

En su discurso, la cantante ha querido hablar de lo mucho que le ha costado poder quedarse embarazada de su primer hijo a sus 34 años: "Hoy celebramos por partida doble este gran regalo que me han dado los mejores fanáticos del mundo y esta bendición que está aquí frente a ustedes el día de hoy. Una bendición que me envió Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras. Tantas veces que muchos doctores me dijeron 'no vas a poder ser madre' y hoy, enfrente de todos ustedes, esta barriguita de seis meses".

La cantante de 'Criminal' y de 'Mayores' junto a Becky G, considera que su embarazo es todo un milagro porque en 2007 tuvo que someterse a una cirugía en la que le extirparon una trompa de falopio debido a quistes en la matriz. Cuando quiso quedarse embarazada de su novio, Raphy Pina, con el que se ha prometido y que también es su manager, se sometió a un tratamiento de inseminación in vitro que no funcionó.

En ese momento fue cuando el médico le dijo que no podía tener hijos, algo que le hizo sentir como "un fracaso total como mujer", según ha declarado en exclusiva para la revista People en Español. Ahora, Natsha y su pareja están de lo más enamorados y contentos ante esta buena noticia, que la artista quiere que ayude y de esperanza a otras mujeres que estén pasando por problemas de fertilidad.