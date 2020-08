Paula Gonu regala una 'dosis de realidad' a sus seguidores con un mensaje de 'body positive' que Laura Escanes ha apoyado

Paula Gonu ha querido demostrar, una vez más, que no tenemos que creernos todo lo que aparece en las redes sociales. La influencer siempre ha destacado por su honestidad y sinceridad con respecto a sus seguidores y son frecuentes los mensajes motivadores y positivos.

Como persona influyente que es, la menos para sus más de dos millones de seguidores en Instagram, sabe que sirve de ejemplo para muchas personas y, en concreto, como espejo en el que mirarse para muchas niñas que pueden llegar a frustrarse por la vida idealizada y los cuerpos perfectos que se muestran en las redes sociales. Por este motivo, ha querido transmitirles a sus seguidores un importante mensaje: "A veces es la luz, otras el ángulo, la pierna puesta de determinada manera... Son tantas cosas las que cambian una foto!! Nos pensamos que todo lo que vemos en instagram es así: que la chica mona, cuya vida deseamos, es en la playa lo que es en sus posts... Y no, la verdad es que no".

Paula Gonu ha mostrado en muchas ocasiones, a través de Instagram Stories, que su vida no es ni mucho menos perfecta y que tiene días malos como todas las personas (aunque ahora se encuentre en un momento feliz), que le salen granos, que le salen heridas o que quema el arroz porque se despista.

Ha querido acompañar este poderoso mensaje con una serie de fotos con las que se puede comprobar que siempre elige la instantánea en la que mejor sale y que también cuenta con muchas que ha terminado descartando porque aparece con los ojos cerrados o muecas extrañas.

Un poderoso mensaje que su amiga, Laura Escanes, ha apoyado escribiendo en los comentarios que se trataba de un mensaje muy importante de leer. Además, se ha sumado a esta 'dosis de realidad' mostrando a través de sus historias una imagen donde se la puede ver posando en bikini y donde se comprueba que la perspectiva entra en juego.

A pesar de esto, no considera que la solución sea mostrar todos nuestros defectos, ya que cada persona es un mundo y cada cuerpo es distinto: "Y tampoco es cuestión de que todos mostremos nuestros defectos. Si alguien no tiene celulitis, no es menos natural. Si alguien tiene un abdomen increíble, no es menos natural. Pero todos, a nuestra manera, somos reales. Me harto de decirlo pero: no comparéis vuestro físico o vuestra vida con NADA de lo que veáis u os cuenten, porque muy poca gente os contará sus defectos y problemas".

El 'body positive' es un movimiento social que consiste en aceptar nuestros cuerpos desde una mirada positiva sea de la forma que sean y desafiar los cánones de belleza establecidos tradicionalmente. Una filosofía que Charli D'Amelio, la estrella de TikTok, promulga casi a diario.