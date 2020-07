Capricornio - ‘TKN’

Eres muy familiar, tienes mucho carácter y aunque no seas el líder controlas todo el cotarro. Te gusta vivir bien y te cuesta mucho confiar en los desconocidos. Además, no eres de rollos de una sola noche. Si te cuentan un secreto, lo proteges con tu propia vida. Tu bebida favorita es la leche con azúcar.

Acuario - 'Con Altura'

Vives el presente sin medir las consecuencias. No hay fiesta que se te resista y no te importa ir de empalme al día siguiente aunque sepas que las resacas te están quitando años de vida. Piensas que todo lo que haces es la ostia y que vas a dejar un legado faraónico que durará para siempre.

Piscis- ‘Maldición’

Te han roto el cora y no ves salida pero como eres un romántico incorregible te niegas a vivir una vida en la que te falte el amor. Por eso no le tienes miedo a sufrir las consecuencias que deja una ruptura. Te gusta la intensidad, lloras mucho y exageras un poco a lo drama queen.

Aries - ‘Fucking Money Man’

Sabes que has nacido para ser alguien importante cueste lo que cueste (como si tienes que alcanzar la fama siendo concursante de un reality). Humildad poquita, la verdad. Para ti lo más importante es el dinero, te lo fundes todo viviendo por encima de tus posibilidades y luego lloras diciendo lo mala que es la codicia: “Dios nos libre del dinero”, suplicas.

Tauro - ‘A ningún hombre’

Eres como el ave fénix. Has resurgido de tus cenizas después de salir de una experiencia muy chunga. Perdonas pero no olvidas (llegando hasta hacerte un tatuaje que te recuerde por lo que has pasado). Además eres feminista y no consientes que ningún hombre te juzgue.

Géminis - ‘A Palé’

Tienes dos caras (una luminosa y angelical y otra mucho más oscura y perversa). Te gusta experimentar con todo aunque eso signifique ir de lo que no eres.

Cáncer - ‘Dolerme’.

No llamas mucho la atención. Eres espontánea, impaciente y un poco kamikaze. Cuando metes la pata no lo reconoces y le echas la culpa a factores externos como una pandemia mundial. Rencorosa y dependiente https://www.youtube.com/watch?v=VuUa9ZQL28w

Leo- ‘Yo x ti, tu X mi’.

Eres muy pasional. Tanto que cuando tu crush te habla te montas la película y ya piensas que os vais a casar: ‘Que me pongan los grilletes’, les cuentas a tus amigas por el grupo de WhatsApp.

Virgo - Malamente.

Te fijas en todos los detalles, por pequeños o insignificantes que parezcan. Por ejemplo: sabes cuándo algo se va a romper antes de que se caiga al suelo, esa bombilla que empieza a parpadear o la conversación que están teniendo los vecinos en el pasillo.

Tu obsesión por la excesiva organización hace que si las cosas no salen como tenías en tu cabeza, te parezca que todo está “mal, mu mal, mu mal, malamente”.

Libra- ‘Aute Cuture’.

Amante de la moda, aunque un poco choni. No puedes vivir sin tus uñas acrílicas. Aunque hayas pasado de llevar ropa del mercadillo a diseños de Valentino no te importa reconocer tus orígenes humildes. Te gustas a ti misma y cuando sales de fiesta quemas la pista creyéndote Beyoncé o Jennifer Lopez.

Escorpio - Pienso en tu mirá.

Eres desconfiada y dependiente de tu pareja y piensas que te va a poner los cuernos como te descuides. Estás muy pendiente de qué personas le dan like en sus fotos y le revisas los mensajes directos por si está ligando con otras personas.

Mientras tú haces todo lo posible para no cabrear a tu persona, aunque eso signifique olvidarte de ti misma.

Sagitario - Di mi nombre.

Te gusta el roneo más que bailar reguetón y mira que eso ya es decir. Licenciada en ‘putivueltas’. Eres tan pasional que te pasas el día fantaseando con quedarte a solas con tu crush, que te susurre tu nombre y romper la cama dándole al tema.