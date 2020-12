¿Qué ha pasado entre Selena Milán y Dyan Bay?

El pasado ocho de diciembre, Dyan Bay, de nombre real Adrián, publicaba un vídeo en el que confesaba el motivo por el que considera que Selena y él han dejado de ser amigos. Según el youtuber, quería resolver las cosas de manera privada con Selena pero después de todo el odio, las críticas y los comentarios en redes sociales ha decidido sacar su verdad a la luz: "no tengo opción de seguir con mi vida sin daros una explicación de lo que ha pasado", comenta en el vídeo.

La respuesta de Selena Milán dando explicaciones, tal y como adelanta en el título del vídeo, se ha convertido en la tendencia número uno de YouTube. ¿Qué ha pasado entre estas dos personalidades de las redes sociales? Estas son las dos versiones de la historia:

Dyan Bay

Dyan Bay dice que lleva mucho tiempo callado aguantando que se digan de él cosas que no son verdad como que es mal amigo o una persona tránsfoba: "El único propósito del vídeo era defenderme, no quiero que le mandéis hate a nadie porque es algo horroroso, solo necesitaba desahogarme para poder seguir con mi vida, ha sido un año de mierda y necesitaba que todo se quedara en 2020. También quiero recalcar que en ningún momento del vídeo la ataco personalmente ni me meto en su vida, solo hablo de lo que YO viví con ella", ha escrito en un comentario destacado.

Adrián denuncia que Selena lo dejó en "la calle un par de días antes de que empezara la cuarentena sin dinero en la cuenta" y de no haberlo apoyado como él necesitaba durante su anorexia. Según el relato del chico, él sí habría apoyado a Selena a pesar de que se hubieran distanciado, como cuando esta confesó públicamente su condición como persona trans.

Selena Milán

"Se me acusa de cosas muy graves, a otro nivel de graves para mi, y que me deja en muy mal lugar ya no como personaje ni como persona", empieza Selena contando en su video 'Explicaciones', que le sirve a modo de comunicado para desmentir todo lo que se está diciendo sobre ella y asegurar que tomará medidas legales.

"Pensaba hacer un vídeo contando todo lo que sé con con todas las pruebas y la verdad, mi verdad, pero creo que esto trasciende de lo que es ser un personaje público. Está muy bien estar de risa y hacer vídeos pero esto ya ha cruzado la línea y me ha afectado a mí como persona. Lo único que tengo que decir es que es mentira, desde mi punto de vista es mentira y eso es lo que más me duele".

Selena se defiende de las acusaciones explicando que hizo todo lo que consideraba que estaba en su mano para ayudar a su amigo y que siempre ha ido con la verdad por delante: "simplemente confié en un amigo, di todo lo que podía dar de mi pero si eso no fue suficiente yo ya no puedo hacer nada. Si no he hablado antes es porque lo estaba contrastando todo con mis abogados y lo mejor por ahora es que no diga nada. Ya no solo porque sea verdad o sea mentira porque en estas situaciones nos hemos visto todos, al final cada uno tenemos nuestra realidad y nuestra perspectiva y las dos son ciertas y las dos son mentira".

La youtuber considera que podían haber aclarado las cosas por privado y no montar un circo exponiéndose el uno al otro por las redes sociales: "Pienso que en el momento que estábamos bien se podían haber hablado las cosas y yo nunca fui consciente de que eso estaba pasando, nunca se me comunicó".

Además, Selena ha querido pedir perdón públicamente por si ha podido herir a alguien al hablar de temas tan delicados: "solo pedir perdón a las personas que se hayan podido sentir juzgadas por lo que se ha dicho o se haya jugado con un tema con el que no se tiene que monetizar ni hacer un circo".

Esta personalidad de Internet ha reiterado su intención de llevar ante los juzgados la difamación que se está haciendo sobre ella: "No voy a permitir que se me acuse de algo que no soy de algo que no he hecho simplemente por rascar seguidores, fama o repercusión porque eso va muy por debajo de mis valores y de lo que soy. El tiempo me dará la razón".