¿Es Selena Gomez? Las referencias de The Weeknd a su ex novia en el videoclip de 'Save Your Tears'

The Weeknd ha estrenado el videoclip de 'Save Your Tears', con el que continúa su historia de asesino gore que ya hemos visto en anteriores videoclips. Después de haber aparecido con la nariz rota, la cabeza cortada y el rostro cubierto de vendas como si se hubiera sometido a operaciones estéticas, Abel Tesfaye (el nombre real del artista) ha mostrado su 'nueva' imagen en este último trabajo.

En el vídeo el cantante aparece con las facciones deformadas por la cirugía estética con unos exagerados pómulos y unos enormes labios. Este cambio de look ha revolucionado las redes sociales y es que hay quienes se han creído que el cantante se había sometido realmente a intervenciones quirúrgicas para lograrlo sin tener en cuenta que todo forma parte de la narrativa visual de su disco 'After Hours'.

Sin embargo, a pesar de las primeras reacciones sobre su apariencia física (que algunos comparan con la de Michael Jackson e, incluso, la del personaje de ficción Calamardo), esto no ha sido lo único que ha llamado la atención del videoclip de 'Save Your Tears'.

En el videoclip, The Weeknd se encuentra sobre un escenario cantándole a un público que mantiene sus rostros cubiertos con máscaras. En mitad de la actuación, el cantante sube a una joven para que lo acompañe y a quién le da una pistola para obligarle a que le dispare.

Esta chica es la única que lleva el rostro descubierto y, precisamente, ha sido su cara lo que ha dado de qué hablar, ya que la joven guarda un asombroso parecido con Selena Gomez. No sólo se parece físicamente a la cantante si no que lleva un peinado y unos pendientes muy parecidos a los que Selena luce en su videoclip 'Dance Again'.

Selena Gomez y The Weeknd mantuvieron una relación sentimental durante 2017 y hay quienes han visto en la letra de 'Save Your Tears' una clara alusión en forma de respuesta a la canción 'Dance Again' de Selena.

Gomez canta en 'Dance Again': "Arranco el ritmo. Todo el trauma está remitiendo. No, no necesito permiso. Sienta tan, sienta tan, sienta tan bien bailar otra vez. Con mis emociones desnudas, voy con todo lo que tengo para bailar otra vez".

Mientras que The Weeknd dice: "Te vi bailando en una habitación llena de gente. Te ves tan feliz cuando no estoy contigo. Pero entonces me viste, te cogiste por sorpresa. Una sola gota de lágrima cayendo de tu ojo. No sé por qué me escapo. Te hago llorar cuando me escapo. Podrías haberme preguntado por qué te rompí el corazón. Podrías haberme dicho que te habías desmoronado. Pero pasaste por delante de mí como si yo no estuviera allí. Y sólo fingiste que no te importaba".