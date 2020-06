BTS ha sido uno de los invitados a la graduación online 'Dear Class of 2020'. Los chicos del Bangtan no han querido perderse esta cita tan especial para homenajear a todos los estudiantes que promocionan este año y que, después de tanto esfuerzo por sacar sus estudios adelante, se van a quedar sin celebrarlo en condiciones debido al coronavirus.

Por este motivo, artistas como Beyoncé, Lady Gaga Jennifer López, Camila Cabello y Shawn Mendes, Taylor Swift o Maluma han acompañado a Barack y Michelle Obama en esta fiesta que ha estado repleta de discursos motivadores, reivindicativos (con guiños a George Floyd y al movimiento antirracista 'Black Lives Matter') y actuaciones para quitar la espinita de los bailes que se quedan pendientes.

BTS se ha sumado a la fiesta cantando y bailando en diferentes localizaciones su temas 'Boy With Luv', 'Spring Day' y 'Mikrokosmos'. Además, ha aportado su granito de arena con un sentido discurso en el que han recordado cómo fueron sus graduaciones. RM ha sido el que ha llevado la voz cantante en esta ocasión desde el Museo Nacional de Corea:

"Querida promoción de 2020, ha sido un año extraño hasta ahora, pero lo habéis logrado. Hoy quizá no tengamos flores ni birretes, lo que quizá sí tenemos es la ceremonia de graduación más especial de la historia. Nunca antes se había reunido tanta gente para homenajear a una promoción por sus logros y sus sueños. Puede que nos estés viendo desde tu cama o desde tu salón, solo o acompañado. Estés donde estés, pronto saldrás de un mundo para pasar a otro", ha comenzado diciendo el rapero.

Mientras que Rap Monster llevó su graduación con orgullo en su foto de perfil durante años, la de Jungkook, el miembro más joven del grupo, fue retransmitida en streaming desde Bangtan TV y el resto de chicos del Bangtan acudió a la ceremonia sin dar crédito a cómo podía haber crecido tan rápido.

Jin ha querido transmitir con su experiencia las inseguridades que se pueden sentir cuando tienes que convertirte en adulto y parece que todos lo que te rodean han conseguido más cosas que tú o parece que han avanzado más en sus vidas mientras tú te ves estancado: "A veces me sentía impaciente, veía a mis amigos más adelante que yo y trataba de seguir su ritmo, que me dejaba exhausto. Pronto me di cuenta de que su ritmo no era el mío. Lo que me contuvo durante esa época fue la promesa que me hice a mí mismo: ir despacio. Iría a mi propio paso, con firmeza".

Jin ha confesado que desde entonces se toma más tiempo para él como por ejemplo a la hora de aprenderse una coreografía: "Si alguno se siente perdido ante la duda o la incertidumbre, o la presión de empezar de nuevo, no te apures. Respira profundo. Quizá descubras que cualquier momento puede convertirse en una oportunidad. Permítete ir despacio, un paso a la vez. Quizá descubras cosas importantes que te estabas perdiendo".

Por su parte Suga ha animado a los estudiantes a que se centren en las cosas que pueden cambiar y que aunque les rodee la incertidumbre y el futuro les parezca lejano, no se desesperen: "Concéntrate en ti mismo y derriba tus propias barreras".

Jimin se ha preocupado de la salud física y mental de los jóvenes en estos momentos tan difíciles y les ha recordado que a pesar de encontrarse en lugares distintos del mundo desde BTS les comprenden y los apoyan para que nunca sientan que están solos.

J-Hope se ha mostrado cercano explicando que es normal que haya momentos en los que se sientan perdidos o en los que cuestionen sus decisiones, pero no deben rendirse y seguir hacia delante.

V ha confesado que encontró su vocación por la música y el baile más tarde que el resto de miembros pero que gracias a su perseverancia logró llegar hasta donde se encuentra ahora mismo y anima a aquellos que se encuentren un poco perdidos a hacer lo mismo y escuchar a su corazón.

RM ha vuelto a tomar la palabra para transmitir un último mensaje de esperanza como despedida: "Con la música, esperamos poder haceros sonreír y volver a sentir coraje. Para nosotros , nuestra forma de recordar y comunicar es hacer música. Para ti podría ser otra cosa. Quizá nos veamos a través de una cámara y esta pequeña pantalla, pero sé que vuestro futuro se convertirá en algo mucho más grande y magnífico".

Para acabar, los chicos han felicitado a la promoción de 2020 y, como no podía ser de otra manera, han lanzado los birretes hacia el techo.