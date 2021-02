The Weeknd desmiente que Rosalía vaya a actuar en la Super Bowl

Rosalía no actuará en la Super Bowl. Muchos han sido los rumores que hablaban sobre la posibilidad de que la artista catalana se convirtiera en la primera española en cantar en este evento gracias a su reciente colaboración con The Weeknd, el remix de 'Blinding Lights'.

Hasta ahora esto es algo que sólo ha conseguido Enrique Iglesias, que acudió como invitado de Christina Aguilera en el año 2000. La posibilidad de que la cantante de 'Malamente' participara en la Super Bowl, el próximo domingo 7 de febrero, surgió a raíz de un anunció que comenzó a aparecer en Instagram que preguntaba en forma de encuesta qué artista te gustaría que actuara con The Weeknd. Las opciones eran Rosalía o Maluma.

Se ha generado mucho revuelo después de que la revista colombiana Semana y muchos clubs de fans afirmaran que esto sería así. Sin embargo, el artista canadiense ha desmentido que vaya a haber invitados especiales que se suban con él en el escenario: "He estado leyendo muchos rumores. No había espacio para encajarlo en la narrativa y la historia que estaba contando en la actuación. Así que no hay invitados especiales, no", así de tajante lo ha declarado en una entrevista en la NFL Network.

The Weeknd se está tomando muy en serio la oportunidad de actuar en el descanso del partido final de la NFL. El cantante de 'After Hours' va a continuar con la historia que ha ido contando a través de los diferentes videoclips del disco. En ellos, Abel Tesfaye, que es su nombre real, siempre va vestido con un traje de chaqueta rojo y se ve envuelto en historias de lo más tétricas con sangre y asesinatos de por medio.

Además, el artista ha desvelado que no sólo actuará en el campo, en un escenario que han construido para ello sino que también lo hará en las gradas del estadio: "Debido a la COVID, y por la seguridad de los jugadores y los trabajadores, hemos construido un escenario dentro del estadio. Y también utilizamos el campo. Pero queríamos hacer algo que nunca habíamos hecho antes".