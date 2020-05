Newsflare | Flooxer Now

El pasado 13 de mayo en Qingdao, en el este de China, unos bomberos recibieron una llamada de urgencia de una familia que informaba que su hija de 8 años había quedado atrapada en un profundo hoyo y no la podían sacar. Para rescatarla, uno de los bomberos fue colgado boca abajo e introducido en el estrecho pozo de la localidad china, tal y como informa la agencia Newsflare.

Debido al pequeño cuerpo de algunos jóvenes y a la estrechez de ciertos pozos, no es la primera vez que bomberos reciben una llamada de emergencia porque un niño ha caído en uno y no lo consiguen sacar.

Estos accidentes son extremadamente peligrosos para los más pequeños. No solo por la profundidad de algunos pozos, sino por la incapacidad de sus familiares de sacarlos del agujero.

En este caso, para que el profesional no quedara atrapado en el agujero, el elegido para bajar a por la niña era el más delgado de entre los bomberos. No obstante, la misión era peligrosa y arriesgada debido a la profundidad del hoyo y a la falta de recursos para rescatar a la pequeña. Además de la cuerda para sujetar al bombero de los pies, no se utilizó ningún otro material de salvamento.

Afortunadamente, la niña fue rescatada con éxito y con apenas unos rasguños. Según los informes, cayó accidentalmente al pozo mientras paseaba con su familia. Cuando consiguieron sacarla del agujero, vivió un bonito reencuentro con su madre, que quedará marcado de por vida para este grupo de heroicos bomberos. El vídeo fue proporcionado por la brigada local de bomberos de Qingdao.

