La youtuber de crianza y estilo de vida, Myka Stauffer ha comunicado una “actualización” en su familia: el pequeño Huxley ha sido entregado a una nueva familia.

Los stauffer adoptaron a su hijo en el año 2017 y han dejado constancia en sus redes sociales y canal de youtube de todos los procesos de adopción por los que tuvieron que pasar antes de conseguir traer al pequeño de China.

La pareja, que cuenta además con cuatro hijos biológicos, ha explicado en un vídeo titulado “una actualización sobre nuestra familia” que Huxley, que padece un trastorno de espectro autista, tiene ahora unos nuevos padres que pueden atender mejor todas las necesidades de las que requiere. Se trata, según cuentan, de uno de los vídeos más duros que han tenido que hacer públicamente.

James Stauffer, el marido de Myka, ha explicado que después de que su hijo llegara a casa se dieron cuenta de que requería unas necesidades de las que no se les había informado: “En las adopciones internacionales a veces hay incógnitas y cosas que no son transparentes en los documentos y cosas como estas. Una vez que Huxley llegó a casa hubo muchas más necesidades especiales de las que no éramos conscientes, ya que no nos lo habían dicho. En los últimos años, Huxley ha estado en numerosas terapias para intentar ayudarle con todas sus necesidades y durante el último año ha estado en una terapia más intensa”.

Esta reubicación de hogar se ha producido después de que el niño haya sido examinado por varios doctores y de que estos hayan determinado que necesita más ayuda, tal y como ha confesado Mayka entre lágrimas: “Después de múltiples evaluaciones numerosos profesionales médicos han sentido que necesitaba un ajuste diferente y sus necesidades médicas, necesitaba más”.

La pareja comenta que no quiere dar detalles sobre lo que ha pasado el pequeño para respetar su privacidad, proteger sus derechos y no arruinar su futuro.

Entre los médicos y la agencia de adopción han puesto en contacto a Huxley con distintas personas para encontrar aquella con la que mejor encajara y finalmente han dado con ella, una “mamá con formación sanitaria” y con la que está llevando una vida feliz.

Mayka ha reconocido que siente que ha fracasado como madre “al 500%” y que los comentarios negativos e hirientes que ha recibido no ayudan.

Los Stauffers han hecho pública la entrega de su hijo después de haber recibido numerosos comentarios en redes sociales preguntándoles dónde se encontraba el niño, ya que no aparecía en ninguna de las fotos familiares.

Tras conocer la decisión de los padres hay quienes los apoyan por haber escogido la decisión que mejor le venía a su hijo; mientras otros consideran que se han aprovechado de él para sacar beneficio económico y crear marca en sus redes sociales para después abandonarlo “como a un perro”.