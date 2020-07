"Youtuber, activista, cantante, productor, influencer, actor, diseñador, poeta": Tré Melvin se define así de polifacético en sus perfiles sociales, donde supera los cinco millones de seguidores. Sin embargo, lo último que nos llega de él son palabras tristes que ha compartido en Twitter.

"He sobrevivido a un accidente de tráfico, pero mi mejor amiga no". Un duro mensaje que se acompañaba de un comunicado por parte de sus representantes: "Tré tuvo un accidente de coche muy serio cuando estaba acompañado de su amiga Kathereya. Ambos han sido hospitalizados y sufren contusiones cerebrales".

Melvin fue dando más detalles en una serie de tuits donde decía "no haberse sentido nunca tan desorientado" como después de su mal trago. "Ahora mismo estoy bien, me quedé inconsciente en la colisión y tuve una hemorragia cerebral, aunque se estabilizó esta mañana. El dolor de espalda y de cuello me mata, pero para eso están las medicinas. Doy gracias por estar vivo".

Sin embargo, para la familia de su amiga el drama ha sido doble, ya que no solo la han perdido para siempre sino que no pueden hacerse cargo de los costes del funeral. Tras pedir donaciones, el youtuber lleva recaudados 15.000 dólares.

Las devastadoras noticias llegan unas semanas después de que Melvin anunciara su retirada de YouTube, después de acusar a la plataforma de vídeos de censurarle. "No permitiré que callen mi dolor, ni que demoneticen mi dolor. No me voy a sentar en una mesa donde mis principios raciales y sexuales nunca han sido bienvenidos".

Deja atrás a tres millones y medio de suscriptores y ha borrado todo el contenido excepto el mensaje de despedida, que dura dos horas. Desde entonces, publica contenidos en una plataforma única y personal, tremelvin.tv.