Hola a todos mis seguidores en Instagram y a los que todavía no lo sois pero en breve me seguiréis en Instagram. El vídeo de hoy está relacionado precisamente con esa red social que tantas alegría me ha dado, y que con sus filtros parecía que me iba a quitar algo de público de maquillaje.

De hecho ha sido al revés, porque hay personas que quieren imitar las capas virtuales esas que aparecen encima de la cara pero en la realidad, y por supuesto yo sé cómo hacerlo y que además quede bien. A ver, que parece que soy una creída, y no es así. Solo quiero que cuando os queráis poner guapos lo hagáis con estilo y calidad.

Como en todos mis vídeos, en menos de dos minutos te voy a enseñar cómo se hace, aunque os aviso que no es aconsejable ponérselo si vas a una boda, entrevista de trabajo o a conocer a tus suegros. Yo aviso por si acaso, porque recordad que os quiero mucho, ¡azquerozo!