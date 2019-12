¡Ho, ho, ho! Madre mía cómo pasa el tiempo, 2019 ha sido un parpadeo con las pestañas larguísimas, y lo malo es que con la edad nos hacemos viejos también en un momento, ¿no? Menos mal que con el maquillaje podemos disimular un poquillo y acabar como una burbuja de esas del anuncio, que siempre brillan y están estupendas.

No hace falta que te embadurnes de oro ni que te metas en una copa de cava para llamar la atención de tus seres queridos, yo tengo la clave para seguir siendo bella y joven durante mucho tiempo. Empezando por los labios, en un color rojo navideño of course, y con un acabado mate para que no se note que has estado comiendo gambas.

También es muy de esta época eso de los brillitos: un poco de glitter sobre tu maquillaje normal y listo. Pero acuérdate del fijador porque si no se puede mover y va a parecer que estás llorando purpurina. Y no te sigo contando que si no, no le das al play. Acuérdate de mí delante del espejo y quedarás divina de la muerte. ¡Felices fiestas, azquerozo!