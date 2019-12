¡Hola a todos! Soy más de hablar cara a cara que de escribir, pero quería saludaros por aquí también para deciros que desde hoy tendréis un consejillo mío en Flooxer Now cada semana. Y siempre serán la bomba, ya verás.

Hoy vamos a tocar una de esas emergencias imprevistas que le pasa a las personas que no les va eso de madrugar: darse cuenta demasiado tarde de que no vas maquillada. Esto es un tutorial para que veas que es posible hacer un trabajo digno mientras llegamos a la calle, aunque ya sabes que lo ideal es hacerlo con tranquilidad en casa. Vamos, a lo mejor hay personas que les gusta el exhibicionismo y por lo que sea prefieren arreglarse en el ascensor. Hay gente pa tó...

Sea o no tu caso, si llevas el "equipamiento mínimo" a mano y tu ascensor tiene luz suficiente, en este vídeo te demuestro que puedes hacerte un apaño en 60 segundos. Si vives en el segundo piso, pues dale varias veces a subir o bajar del ascensor porque si no, no te va a dar tiempo. Y ya de paso madruga más la próxima vez, así no te quejas del resultado si no te gusta y no te quedas con el culo torcío si entra un vecino y tú estás ahí con la brocha.

En fin, Muak Up será mi espejito mágico dentro de Flooxer Now, espero que os sirvan mis consejos y que os riáis tanto como yo haciéndolos. ¡Nos vemos en el siguiente, azquerozo!