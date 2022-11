Un agresivo león persigue a un coche lleno de tusitas dentro de parque safari tailandés

Lo normal cuando estas visitando un zoo safari mientras vas tranquilamente en un coche es que no te pase nada pero a veces puedes llevarte un susto.

Este es el momento aterrador en que un agresivo león persigue un coche lleno de turistas en un zoo de Tailandia.

La criatura se escondía debajo de los árboles, descansando junto a su manada, cuando el coche pasó por delante suyo en un zoo de la provincia de Kanchanaburi el 27 de octubre.

El león se fue acercando poco al vehículo mientras los turistas cruzaban lentamente el camino de tierra para ver mejor al animal.

Sin embargo, el león parecía molesto con los turistas entrometidos, empezó a perseguir al coche e intentó subirse encima.

Las imágenes muestran al león corriendo detrás del coche mientras los turistas asustados se alejaban a toda velocidad.

Puad Attaphol Phetsit, una de las personas que viajaban en el coche, dijo: "Estábamos mirando a los leones y cruzamos lo más silenciosos que pudimos, pero uno nos persiguió".

Puad agregó que fueron uno de los primeros coches en ingresar al zoológico abierto ese día, "No había muchos coches ese día. Solo éramos seis o siete y fuimos de los primeros en pasar". Sin embargo, Puad dijo que el león no parecía feliz de verlos entrar a su casa. "Claramente no le gustaban los turistas", aseguró.

A pesar de la inusual experiencia en el zoológico, el grupo de amigos resultó ileso. "Mi auto tampoco se coche porque lo tenía cubierto con un abrigo caro en un garaje", sentenció.

VER MÁS: Este león escapa de unas aguas llenas de cocodrilos