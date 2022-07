Clota, la 'vaca-perro' más famosa de TikTok

A Facundo Aguilera hace 12 años le cambió la vida. Mientras volvía con su padre a casa de madrugada, divisó en la ladera de una montaña un bulto. Cuando se acercó, vio que era una pequeña ternera que se había caído. La policía fue clara: o la cuidas hasta que aparezca su dueño o tendremos que sacrificarla. Facu se la quedó, la bautizó como Clota y el resto es historia.

Durante la pandemia, comenzó a subir vídeos de su vaca, y desde entonces no ha dejado de crecer. Acumula en TikTok 836,5k seguidores y todos, absolutamente todos están pendientes de las aventuras de la vaca más graciosa de Internet.

Clota reacciona como si fuese un perro cuando ve a su dueño aparecer: comienza a correr junto al coche y a mover la cabeza alegremente. Pero cuando Facu se tiene que ir, pone todo de su parte para que no lo haga. Que si me planto frente al coche para que no te vayas, te pongo ojitos tristes o me quedo mirando fijamente por si intentas escapar. Clota sabe lo que hace.

Pero también es una vaca muy paciente, ya que como buena estrella de TikTok, tiene que mostrar sus mil facetas. Y Facu, que sabe sacar lo mejor de Clota, lo dice claro: "Es admirable la paciencia que tiene para dejarse hacer todas las locuras que se me ocurren", comentaba Facu en una entrevista.

En sus vídeos podemos ver cómo reacciona a su nombre: "Clota, Clota, vení a saludar", dice Facu, y ella corriendo a saludar. ¡Es algo que no todos los animales pueden hacer! Aunque a veces se pasa de cariñosa, y no es consciente que es un animal de unos 600kg: "No mide la fuerza. Es muy bruta. Hay que tener cuidado con los cabezados".

Según varios estudios, las vacas tienen poca memoria, pero son animales muy leales que suelen estar siempre con la misma compañía. Entendemos lo mucho que quiere Clota a Facu y a su padre.

Ahora ha llegado a la familia otra pequeña vaca llamada Mora, que seguro que estará muy feliz con su nueva hermana mayor Clota, y juntas serán las estrellas más grandes de TikTok. Que tiemblen Charli D'Amelio y Khaby Lame, que llegan las vaquitas más adorables de Internet.