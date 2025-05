Preocupación en La Velada: WestCOL sufre una lesión en pleno entrenamiento y se detiene su preparación

Nuevo contratiempo en el camino hacia La Velada del Año 5. WestCOL, uno de los protagonistas del evento y rival principal de TheGrefg en el combate estelar, ha sufrido una lesión que lo apartará temporalmente del entrenamiento. Según ha explicado el propio creador de contenido, se dislocó el hombro al lanzar un golpe durante una sesión, lo que le obligará a estar entre una y dos semanas fuera del ring.

"Me tiene muy triste. Me duele bastante. Aunque es algo normal entrenando. No se preocupen, no es algo grave", ha comentado WestCOL en sus redes, intentando restar dramatismo a la situación. Sin embargo, la noticia no ha tardado en encender las alarmas entre sus seguidores, y sobre todo, entre los fans del evento organizado por Ibai Llanos.

Desde hace semanas se especula con la posibilidad de que el colombiano no llegue finalmente a subirse al ring. Las dudas sobre su nivel de compromiso, su falta de constancia en los entrenamientos y la poca seriedad con la que ha tratado en ocasiones el combate frente a TheGrefg alimentan esa teoría. Esta lesión, aunque aparentemente leve, añade incertidumbre a su participación.

En contraste, TheGrefg ha intensificado su preparación, incluso publicando sesiones de sparring con otros creadores de contenido como DjMaRiiO. Su enfoque y disciplina contrastan con la actitud más despreocupada de su rival, lo que ha provocado que muchos espectadores cuestionen si la pelea estelar acabará celebrándose.

Por ahora, WestCOL asegura que se recuperará pronto y volverá a entrenar en breve. Pero el reloj corre, y con La Velada cada vez más cerca, el tiempo perdido puede pasar factura. ¿Llegará en forma al combate más esperado del año o será esta lesión la excusa definitiva para quedarse fuera? La cuenta atrás sigue.