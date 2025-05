¿Qué está pasando con Frank Cuesta y los audios filtrados? Toda la polémica resumida

Frank Cuesta, conocido por todos por su trabajo en defensa de los animales y sus años al frente de programas como Frank de la Jungla, vive sus semanas más complicadas. Todo comenzó a principios de 2025, cuando fue detenido en Tailandia por la posesión ilegal de varios animales protegidos: nueve nutrias de garras cortas y una pitón. Aunque aseguró haberlos comprado en mercados locales, no presentó ningún documento que acreditara su legalidad.

A principios de este año, Frank estuvo a punto de perder el santuario a manos de Yuyee y de su nueva pareja. El espacio estaba a nombre de la expareja de Cuesta y durante un tiempo mantuvieron una batalla legal para ver quién se lo quedaba. Finalmente, llegaron a un acuerdo en el que el expresentador tenía que pagarle 160.000 euros para quedarse el santuario, con la condición añadida de que lo pusiera a nombre de su hijo Zorro.

La situación se agravó con la publicación de una serie de audios en los que Cuesta admite haber comprado animales como "inversión" para su santuario. "Hay que tener suricatas, que a la gente les gustan", se le escucha decir en una de las grabaciones. Pero lo más grave llegó con otras grabaciones en las que expresa su intención de envenenar gatos y perros que, según afirma, estaban atacando a sus propios animales. Estos mensajes han levantado una ola de indignación en redes.

El origen de la filtración ha sido Chi, un antiguo colaborador cercano del santuario Libertad, quien asegura haber presenciado comportamientos cuestionables y decidió hacer públicas las pruebas. Desde entonces, la relación entre ambos se ha convertido en una guerra abierta.

La polémica también ha salpicado a terceros. TheGrefg, uno de los streamers más populares de habla hispana, ha confesado no saber con certeza qué ocurrió con los 100.000 euros que donó al santuario tras un evento benéfico. Parte de ese dinero, según Cuesta, se usó para saldar deudas legales y poner las tierras del refugio a nombre de sus hijos.

Cuesta, sin poder contener las lágrimas, ha respondido en un vídeo que posteriormente retiró: asegura no haber malversado fondos y sentirse víctima de una campaña orquestada para destruir su reputación. En sus propias palabras: "No puedo más. Esto no va de animales". Desde entonces, ha cerrado sus redes sociales y eliminado todo el contenido de su canal de YouTube. La incertidumbre sigue y los próximos días serán claves para ver cómo se desarrolla esta historia.