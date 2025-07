Cogieron un pastor alemán cuando su hija cumplió un año y su vida juntos es lo más bonito que verás en mucho tiempo

No se me ocurren muchas cosas que te den más puntos de vida que los vídeos de bebés con perros y este es de los mejores en mucho tiempo.

La creadora de contenido Riho Maruyama ha capturado el conmovedor vínculo entre su hija llamada Nami y su cachorro pastor alemán llamado Bo durante su primer año de vida juntos. Desde su hogar en Utah, EE.UU., Riho documentó esta hermosa relación a través de una serie de videos que muestran desde patas embarradas hasta carcajadas infantiles y largas sesiones de juego, tanto en casa como en el parque.

"Nos dijeron que no compráramos un cachorro teniendo un bebé, pero me alegra no haber seguido ese consejo", comenta Riho.

"Tal vez esto sea una señal para quienes se lo estén pensando: tener un perro mientras tus hijos son pequeños puede ser una oportunidad maravillosa para que crezcan juntos".

Con más de 100.000 seguidores en TikTok, Riho asegura que ver a su hija y al cachorro convertirse en compañeros inseparables ha sido "un regalo muy dulce".

Y concluye con un mensaje cargado de emoción: "Feliz primer cumpleaños al cachorro que hizo que el mundo de nuestra niña fuera aún mejor".