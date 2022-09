El divertido momento en que un niño se vuelve loco cuando su perra se pone de parto encima suyo

Este es el momento viral increíblemente divertido que acumuló millones de visitas y 2,6 millones de me gusta en TikTok cuando una bulldog francesa se pone de parto pero un niño de 9 años se interpone en el camino.

"Nuestro bulldog francés no le tocaba ponerse de parte hasta dentro de unos días, pero eso no impidió que se pusiera de parto en el tobillo de mi hijo de 9 años. ¡Las travesuras que siguen no tienen precio!", explicó @alaskaelevated, autor de las imágenes, a Newsflare sobre este momento mágico.

Esta cuenta de TikTok cuenta las aventuras de una familia y sus perros viviendo en Alaska, en la península de Kenai y ya acumulan más de 70.000 seguidores.

La cámara de seguridad de la casa de esta familia capturó un hermoso momento de la vida. Bueno, se supone que es un momento hermoso, pero creemos que asustó muchísimo al hijo y a los 4,2 millones de personas que vieron el clip. Dale al play y observa la reacción del hijo cuando la perra se pone de parto antes de tiempo. ¡Solo asegúrate de preparar tus oídos para este vídeo!

El pequeño realmente no podía creer lo que estaba pasando, así que tuvo que llamar a su padre de inmediato. ¡No solo llamar sino gritar a todo pulmón! Para ser justos, tendríamos la misma reacción si nos hubiera pasado a nosotros.

Realmente ver a tu perro tener sus propios cachorros tiene que ser algo impactante y maravilloso de presenciar.

