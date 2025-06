Escucha un ruido en la pared y se lleva una gran sorpresa cuando decide abrir una agujero

Este es el momento en que rescatan a una gata tras quedar atrapada tras una pared. Se puede ver a Martini, la gata, liberarse después de que Darragh O'Gorman, de 29 años, hiciera un agujero en la pared.

Darragh dijo: "Antes del vídeo, me desperté con un sonido de arañazos en la pared a las 6:30 a. m. y no podía entender qué era. "Entonces escuché a mi madre alimentar al perro arriba, lo que normalmente también llama al gato. "Cuando no subió a desayunar, mi madre se preocupó y empezó a buscarla.

"Finalmente nos dimos cuenta de que se había caído en un espacio reducido contra la pared, de modo que la única forma de sacarla era cortar el panel de yeso, lo cual hice".

"Entonces salió como si nada hubiera pasado y el perro se emocionó y tuvo que hacer que todo girara en torno a él. "Honestamente, aliviado, pero también molesto de que ahora tenga que parchar el panel de yeso".

"Me muero. Martini esperándote, como "¿Te gusta mi nuevo sitio?" o "Destruiría la propiedad por mi gato 100%" fueron algunos de los comentarios en el vídeo.