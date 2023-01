El hilo de Twitter más triste y poderoso: "Mi perro, Dante, decidió seguir al amor de mi vida cuando falleció"

Twitter es el lugar elegido por muchos para abrirse y contar al mundo sus historias personales. Nosotros estamos atentos por si vemos una historia divertida, interesante o emotiva, como este caso, para compartirla con vosotros.

El tuitero mexicano Víctor Coronado se ha vuelto viral al compartir la triste, emotiva y poderosa de su vida que tiene a su perro y a su novio como protagonistas. Preparate para leer una historia de las fuertes que está haciendo llorar a todo el mundo.

"Hoy les voy a contar cómo creo que mi perro, Dante, decidió seguir al amor de mi vida cuando falleció y cómo Dante se despidió de mi antes de irse", ha escrito @Viccoronado en un hilo que, en el momento de publicar esta noticia, ha acumulado 210.000 'me gusta', 44.000 retuits, más de 4.000 comentarios y un alcance de 15 millones de personas.7

Víctor vivía con su perro Dante en Sonora y tenía un novio llamado Eliot, que su perro adoraba. Un día decidió regalarle a Eliot una perrita a quién llamó Nova y que se llevo a Ciudad México cuando se fue a vivir allá un año.

Tristemente la mayor desgracia ocurrió en 2022 cuando Eliot falleció demasiado pronto por una enfermedad de la que Víctor no ha querido dar más detalles. "El día que Eliot fallece nuestros perros lo resintieron muchísimo, se acostaban y solo me veían llorar, yo trataba de ser fuerte por ellos, pero no podía. Un día, me senté con ellos y los acurruqué y les dije que Eliot los quería mucho, que desde allá los iba a cuidar. Dante volteó a verme y literal vi cómo salían lágrimas de sus ojos", ha explicado.

Pero la vida a veces decide darte los golpes seguidos y al poco rato de haber fallecido Eliot también Dante se fue para siempre. "Lloré tanto, no podía creer que mi novio acababa de morir y días después mi perro también me dejaba. Sentía que me estaba volviendo loco. Me dolía el alma entera".

La veterinaria le explicó que a su perro le había ocurrido lo que se conoce como muerte de tristeza. A Dante se le habían bajado tanto las defensas debido a lo triste que estaba por la muerte de Eliot que había enfermado de todo en pocos días.

Ahora Víctor vive con Nora, la perra que regalo a su novio y con el recuerdo de Eliot y Dante que le acompañaran toda la vida.