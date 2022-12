Una mujer deja su trabajo como maquilladora y abre un centro de rescate que alberga a 180 animales de granja discapacitados

Una mujer renunció a su trabajo como maquilladora y abrió su propio centro de rescate, que alberga a más de 180 animales de granja discapacitados.

Amanda Clark, de 33 años, dirige el santuario Here With Us con su esposo Steve, de 35, donde cuidan animales como ovejas, vacas y cerdos, muchos de los cuales tienen necesidades especiales.

Los animales con discapacidades incluyen aves a las que les faltan dedos, patos con afecciones neurológicas y cabras con prótesis.

Los 180 animales han sido rescatados, incluidas vacas de granjas lecheras, gallinas de granja en batería y cerdos que se salvaron de camino a un matadero.

La pareja vegana se inspiró para rescatar animales de granja después de visitar un santuario en Nueva York en 2017 y Amanda sabía que era su "vocación".

Su santuario sin fines de lucro está a cargo de voluntarios locales de ayuda, el más joven es su hijo de nueve años, Fin, a quien le encanta meterse con los animales.

Amanda, una exmaquilladora de Pensilvania, EE. UU., dijo: "Nuestra misión es brindar un hogar seguro y amoroso a los animales de granja que han sido maltratados y abandonados".

"Nunca crecí en una granja, así que todo ha sido nuevo para nosotros".

Los primeros animales que rescataron fueron dos cabras llamadas Patrick y Darby en julio de 2017 que todavía están con ellos hoy.

En ese momento, la pareja vivía en un barrio urbanizado, por lo que el hermano de Amanda Tommy y su esposa, Corrien, les permitieron cercar una parte de su jardín trasero para albergar a las cabras.

A continuación, un amigo les habló de cuatro gallinas: Tofu, Happy, Peanut y Peg, que necesitaban irse a casa. A pesar de no permitir pollos, Amanda y Steve, un maquinista, construyeron un gallinero improvisado en el jardín trasero para ellos.

Estaban decididos a seguir rescatando animales y comenzaron a buscar más espacio: primero se mudaron a un lugar en el condado de York, Pensilvania, antes de que el terreno les quedara pequeño.

En marzo de 2019, la pareja se mudó a Shermans Dale, Pensilvania, donde continuaron construyendo cercas y corrales y ahora albergan 180 animales de granja diferentes en Here With Us Sanctuary.

Amanda dijo: "El día que nos mudamos, instalamos una valla para vacas para dos rescates: Ronnie y Reggie".

"Simplemente sabía que era lo que quería hacer, y dejé mi trabajo como maquilladora para cuidar a los animales a tiempo completo".

Todos los animales de la granja son rescatados y muchos de ellos tienen necesidades especiales que Amanda ha aprendido a atender desde que abrió el santuario.

El día de Amanda consiste en despertarse alrededor de las 7 para alimentar a los animales de afuera durante un par de horas y luego regresar a la casa para cuidar a los discapacitados.

Algunos de los animales incluyen tres patos llamados Tuck, Cheerio y Dandy, todos los cuales sufren trastornos neurológicos y están en silla de ruedas.

Han construido una gran base de seguidores en las redes sociales con 20.000 seguidores que se mantienen al día con los acontecimientos del día a día en el santuario.

Amanda continúa: "Dar a estos animales un hogar amoroso es el trabajo más gratificante".