Una mujer de Florida pensaba que su nuevo perro la estaba ignorando pero descubre que sólo entiende español

Una mujer que pensó que su perro adoptivo estaba ignorando sus órdenes descubrió que era porque el perro solo entiende español. Ariana Giampietro, de 26 años, había estado cuidando al cachorro Monty durante una semana y no podía entender por qué ignoraba sus órdenes.

El pitbull terrier americano de raza mixta se portaba bien, pero no se 'sentaba' cuando ella se lo pedía. Cuando preguntó en el refugio donde lo acogió, descubrió que anteriormente había vivido en una granja con una familia española, y resultó que solo entendía palabras en español. Ariana buscó las palabras en español para 'abajo' y 'vamos' y cuando las dijo en voz alta, Monty inmediatamente supo qué hacer.

Sorprendida, Ariana descubrió que él sabe muchas órdenes en español y solo la "ignoró" porque no tenía idea de lo que ella le estaba pidiendo que hiciera.

Ahora también le está enseñando palabras en inglés para que pueda ser bilingüe, antes de que se mude con su nueva familia adoptiva de habla inglesa.

Ariana, que trabaja como administradora de casos de adopción para niños bajo cuidado, de Gainesville, Florida, EE. UU., dijo: "Tuve a Monty durante ocho días y estaba realmente confundida por qué no respondía a las órdenes.

"Me di cuenta de que quería hacerlo, me estaba escuchando, pero era como si no supiera cómo hacerlo. Una vez que me enteré de sus antecedentes y me di cuenta de que era porque solo sabía español, me quedé asombrada", ha asegurado Ariana.

"Después de empezar a hablarle en español, fue como si se adaptara de inmediato. Comenzó a recibir 'zoomies' y su confianza general se disparó porque, de repente, no éramos ajenos a él", sentenció.

Ariana decidió comenzar a cuidar Pitbulls después de perder a su propio Pitbull, Jack, a la edad de siete años debido al cáncer en noviembre de 2022.