Un perro se vuelve viral por ser el chaleco de peso de su dueña en el gimnasio

Esta dueña de una mascota amante del ejercicio ha estado usando a su perro como un chaleco de pesas para ayudarla a alcanzar sus metas en el gimnasio.

Bentley, el perro de un año, se utilizó como sustituto del peso en un chaleco en este divertido video.

Braydan Fender, de 25 años, es el dueño del gimnasio Athletica Training en Wulkuraka, Australia. El fue el que grabó este vídeo en el que vemos a uno de los miembros del gimnasio, Kayla Skinner, haciendo una sesión de ejercicios con su adorable cachorro convertido en pesas.

El perro pesa alrededor de 12 kg, por lo que Kayla pudo hacer sus flexiones y zancadas con el peso adicional, todo mientras pasaba tiempo con su amada mascota.

Braydan declaró sobre las imágenes: "A la gente le encantó el clip, definitivamente será un video viral".

No se equivocaba ya que el vídeo publicado en mayo en Instagram ha sido visto más de 500.000 veces y ya supera los 11.000 'me gusta'.

Aunque los comentarios en la publicación no son muy amables ya que la gente no le ha parecido bien que usen al perro para esto. "Cualquiera que haga esto debería tener prohibido tener mascotas", "¿Tu perro realmente está viviendo su mejor vida o simplemente está siendo tratado como un accesorio?", "Encuentro esto triste. Esto no es compromiso con tu perro. También me preocupa la postura para la espina del perro" fueron sólo algunas de las reacciones.